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Экономика

В Украине разработали новый механизм назначения субсидий: что изменится

Субсидии, назначение, оформление, жилищные субсидии
Фото: УНИАН | В Украине разработали новый механизм назначения субсидий

Украинцы уже к концу 2023 г. будут по-новому оформлять жилищные субсидии. Фокус разобрался, что изменится.

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В Украине появился механизм скорейшего предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили 15 июня в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что процедуру обращения за жилищной субсидией упростили, а решать, предоставлять помощь гражданам или нет, будут решать быстрее.

Какие изменения вводит правительство

Не нужно собирать справки и заполнять декларацию на назначение субсидии на оплату ЖКУ. При подаче заявления представитель домохозяйства должен только подать упрощенное заявление, в котором указать:

  • информацию обо всех его членах;
  • место жительства;
  • реквизиты счета для зачисления субсидии при ее назначении (в формате IBAN).

Когда заработает упрощенный механизм подачи заявления?

Предварительно – до начала отопительного сезона. В настоящее время идет работа над технической частью реализации механизма.

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При этом за гражданами оставят возможность обращаться за назначением помощи по ныне действующему механизму.

Как подавать заявление

Онлайн (подписав ее при этом квалифицированной электронной подписью):

  • на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;
  • в мобильном приложении ПФУ;
  • на портале "Дия".

По почте или самостоятельно:

  • через сервисные центры Пенсионного фонда;
  • уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • ЦНАП.

Как оформить субсидию онлайн

Для этого нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на сайте ПФУ;
  • после этого перейти в "Личный кабинет" и щелкнуть раздел "Коммуникации по ПФУ", затем перейти в раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • подготовить сканированные копии документов, согласиться с дистанционным информированием, нажав кнопку "Продолжить";
  • далее кликнуть на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии" и заполнить поля онлайн формы;
  • добавить сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";
  • щелкнуть на "Сформировать заявление" в конце онлайн формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления;
  • добавить цифровую подпись и прислать документы в Пенсионный фонд Украины.

Напомним также, что с 1 февраля 2023 украинцы, получающие субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.

Ранее СМИ подсчитали, что во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц.