В Украине разработали новый механизм назначения субсидий: что изменится

Украинцы уже к концу 2023 г. будут по-новому оформлять жилищные субсидии. Фокус разобрался, что изменится.

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В Украине появился механизм скорейшего предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили 15 июня в Министерстве социальной политики.

Отмечается, что процедуру обращения за жилищной субсидией упростили, а решать, предоставлять помощь гражданам или нет, будут решать быстрее.

Какие изменения вводит правительство

Не нужно собирать справки и заполнять декларацию на назначение субсидии на оплату ЖКУ. При подаче заявления представитель домохозяйства должен только подать упрощенное заявление, в котором указать:

информацию обо всех его членах;

место жительства;

реквизиты счета для зачисления субсидии при ее назначении (в формате IBAN).

Когда заработает упрощенный механизм подачи заявления?

Предварительно – до начала отопительного сезона. В настоящее время идет работа над технической частью реализации механизма.

Важно

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При этом за гражданами оставят возможность обращаться за назначением помощи по ныне действующему механизму.

Как подавать заявление

Онлайн (подписав ее при этом квалифицированной электронной подписью):

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ;

на портале "Дия".

По почте или самостоятельно:

через сервисные центры Пенсионного фонда;

уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

ЦНАП.

Как оформить субсидию онлайн

Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на сайте ПФУ;

после этого перейти в "Личный кабинет" и щелкнуть раздел "Коммуникации по ПФУ", затем перейти в раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

подготовить сканированные копии документов, согласиться с дистанционным информированием, нажав кнопку "Продолжить";

далее кликнуть на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии" и заполнить поля онлайн формы;

добавить сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";

щелкнуть на "Сформировать заявление" в конце онлайн формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления;

добавить цифровую подпись и прислать документы в Пенсионный фонд Украины.

Напомним также, что с 1 февраля 2023 украинцы, получающие субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, сами снимают деньги и перечисляют их коммунальным предприятиям. До этого субсидия сразу учитывалась в платежках за коммунальные услуги.

Ранее СМИ подсчитали, что во время отопительного сезона украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц.