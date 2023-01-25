В Украине меняются правила выплат субсидий: что это значит

Со следующего месяца субсидия не будет зачисляться автоматически — деньги будут поступать на счет получателя или в "Ощадбанк" в случае его отсутствия.

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Уже с 1 февраля 2023 года украинцам, которые получают субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, придется самим снимать деньги и перечислять их коммунальным предприятиям. Об этом сообщила заместитель руководителя ГУ Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.

По ее словам, ранее оплату за воду, тепло, электроэнергию и другие жилищно-коммунальные услуги распределяли между отделениями "Ощадбанка" и "Укрпошти". Но теперь услугу безналичной оплаты льгот за жилищно-коммунальные услуги отменяют.

"Если у человека есть счет в банке, то эти деньги будут начисляться туда. Это будут его деньги. Если у гражданина нет счетов в банке или же он не предоставил информацию о том, куда государство может перечислять выплаты, деньги будут поступать в "Ощадбанк", – рассказала Светалана Антонюк.

Она также объяснила, что для того, чтобы забрать деньги в "Ощадбанке" нужно будет прийти в отделение банка, а потом все таки открыть личный счет, чтобы в дальнейшем деньги зачислялись на него.

При этом с февраля отделения государственного банка перестанут перечислять деньги на поставщиков коммунальных услуг, как это было раньше.

"Человек должен сам снять эти деньги и сам заплатить за жилищно-коммунальные услуги непосредственно коммунальным предприятиям и организациям", – подчеркнула Антонюк.

Кроме того, доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров. Выплаты субсидий пенсионерам будут и дальше происходить в отделениях "Укрпошти". Их будут начислять вместе с пенсиями. А вот остальным украинцам нужно определиться, как хотят получать субсидии:

открыть счет в банковском учреждении и эти деньги будут поступать туда;

или дальше получать жилищные субсидии в отделениях "Укрпошти".

Реструктуризация долгов за коммуналку: с кем договариваться

На фоне войны и тяжелой экономической ситуации в стране многие украинцы потеряли работу или же часть заработка, поэтому оплачивать все коммунальные услуги, особенно в зимний период, некоторым людям тяжело. Чтобы долги за коммунальные услуги не накапливались, украинцы могут обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг с просьбой о реструктуризации долгов за коммуналку, сообщается на сайте Минсоцполитики.

"Рекомендуем гражданам, у которых есть задолженность по оплате услуг и они не могут без помощи государства оплатить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации", — отмечают в ведомстве.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцы могут экономить на отоплении и не мерзнуть в своих квартирах. Также напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8367, в котором предлагается списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились в период активных военных (боевых) действий на территории, где находится жилье граждан.