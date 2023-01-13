Простые хитрости: как украинцам экономить на отоплении и не мерзнуть в квартире

Во время отопительного сезона некоторые украинцы вынуждены платить огромные суммы ежемесячно за отопление. Но есть способы, как сэкономить деньги и при этом достаточно обогреть жилье.

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Счета за отопление в тысячи гривен зимой — обычное дело для многих украинцев. Но, сократив потери тепла внутри своего жилья, платить за отопление дома или квартиры можно намного меньше обычного, пишет издание "Обозреватель".

Как сократить потери тепла

Сейчас многие украинцы платят за обогрев улицы, так как большинство людей живет в домах, построенных до 1990 года. В таких зданиях больше 50% тепла теряется из-за неутепленных стен, окон, подвалов, дверей и крыш. Поэтому в Госагентстве по вопросам энергоэффективности советуют:

утеплить окна поролоновыми полоскам;

подтянуть дверные петли, дополнительно обить саму дверь;

задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Еще один вариант для сохранения тепла в квартире — замена окон на энергоэффективные (с двойным или тройным стеклопакетом). Хотя даже правильно установленные пластиковые окна могут пропускать холодный воздух с улицы, поэтому в окнах нужно менять резинки или регулировать само окно. Замена резинок вместе с регулировкой может обойтись в 500 грн за одно окно. Но такую профилактику нужно проводить ежегодно.

При этом специализированные магазины также продают специальные клейкие резиновые ленты. Они клеятся по периметру окна, однако полностью теплопотери это не компенсирует.

"Если хотим, чтобы окна были постоянно закрытыми, то вариант, ранее используемый, – лента по периметру. Пленки на стекло какой-то эффект имеют, но с ними проблемы, когда надо будет отрывать, потому что они не так долго и служат. В принципе, можно использовать ролеты, и эффект будет нормальным", – отметил глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Внутри и снаружи: как лучше утеплить стены в квартире?

Перед тем, как утеплять квартиру, нужно продумать хорошую вентиляцию, чтобы обезопасить свое жилье от появления повышенной влажности (а с ней и плесени). Об этом рассказывал Фокус в своем статье Как утеплить квартиру без отопления: простые способы не замерзнуть зимой. При этом некоторые специалисты отмечают, что даже после утепления квартиры снаружи в помещении может быть все равно прохладно. В такой ситуации придется утеплять весь дом – с первого и до последнего этажа.

А вот в случае с частным домом лучше всего обшить стены снаружи пенопластом, не забыв утеплить фундамент дополнительно пенополистиролом. Проводить такие работы, конечно же, лучше в теплое и сухое время года — обычно в период с мая по конец сентября. Утепление фасада дома или квартиры, как было отмечено, стоит недешево: как правило, за такое утепление придется отдать от 900 до 1800 грн за квадратный метр площади, на которой проводятся работы по утеплению.

Ранее Фокус писал, в каких случаях украинцам могут пересчитать тарифы на коммуналку и почему. Также напомним, что местные бюджеты получат от Кабмина Украины 14 млрд грн в виде субвенций, что позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.