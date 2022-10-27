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Как утеплить квартиру без отопления: простые способы не замерзнуть зимой

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Фото: УНИАН | Как утеплить квартиру без отопления: простые способы не замерзнуть зимой

С наступлением холодов важно позаботиться о том, чтобы стены, пол и окна не пропускали внутрь квартиры или дома холод. Фокус узнал, какие есть варианты быстро и эффективно утеплить свое жилище.

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Украинцев уже не раз предупреждали, что предстоящая зима будет самой сложной для страны за все годы Независимости из-за войны с Россией и возможного срыва отопительного сезона. Поэтому граждане активно решают насущный вопрос: как утеплить квартиру, чтобы подготовиться к "минусам". Фокус рассказывает об эффективных и бюджетных способах подготовки жилья к осенне-зимнему периоду.

Внутри и снаружи: как лучше утеплить стены в квартире?

Сделать это можно как изнутри помещения, так и снаружи. Конечно, дороже обойдется второй вариант. Для наружного утепления обычно используют такие материалы:

  • Пенопласт;
  • Минеральная вата;
  • Клей для утеплителя;
  • Щелочестойкая штукатурная сетка;
  • Штукатурка;
  • Грунтовка.
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Утеплять стены в квартире лучше в теплое и сухое время года — обычно в период с мая по конец сентября

Но перед тем, как утеплять квартиру, нужно продумать хорошую вентиляцию, чтобы обезопасить свое жилье от появления повышенной влажности (а с ней и плесени). При этом, некоторые специалисты отмечают, что даже после утепления квартиры снаружи в помещении может быть все равно прохладно. В такой ситуации придется утеплять весь дом – с первого и до последнего этажа. А вот в случае с частным домом лучше всего обшить стены дома снаружи пенопластом, не забыв утеплить фундамент дополнительно пенополистиролом. Проводить такие работы, конечно же, лучше в теплое и сухое время года — обычно в период с мая по конец сентября. Утепление фасада дома или квартиры, как было отмечено, стоит недешево: как правило, за такое утепление придется отдать от 900 до 1800 грн за квадратный метр площади, на которой проводятся работы по утеплению.

Чем утепляют квартиры изнутри

  • пенополиуретаном;
  • пенофолом;
  • жидкой керамиком;
  • полифомом;
  • пенополистиролом;
  • минеральной ватой.
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Также важно знать, что после утепления квартиры изнутри площадь жилья может стать меньше. Все зависит от изначальных размеров и объема выбранного для утепления стен материала.

Дополнительный подогрев. Как отопить квартиру без центрального отопления

Греться зимой без отопления можно с помощью обогревателей и теплого пола. Благо, сейчас на рынке есть сотни вариантов современной техники, с помощью которой можно быстро и качественно наполнить теплом квартиру или дом.

Самые популярные обогреватели для квартир

Модель

Характеристики

Средняя цена*

Обогреватель кварцевый, инфракрасный с увлажнением Asel

Площадь обогрева: 30 кв.м Монтаж: Напольный Мощность, Вт: 1800 Управление: Механическое

1,995 грн

Электрический конвектор, обогреватель Термия ЭВУА-2,0/230-2 (с)

Площадь обогрева: 32кв. м Управление: Механическое Мощность: 2000 Вт

2,9 тыс.грн

Конвекторный обогреватель Noveen CH8000

Площадь обогрева: 25-30 кв. м Управление: Электронное Мощность: 750, 1250 Вт

4,9 тыс.грн

Обогреватель Термия ЭВУА-2,0/230-2

Площадь обогрева: 20 кв. Управление: Электронное Мощность: 2000 Вт

2,8 тыс.грн

Инфракрасный обогреватель Ufo ECO Mini

Площадь обогрева: 15 кв. Мощность: 1500 Вт Управление: Механическое

1,9 тыс.грн

Обогреватель VILGRAND FVC 159T

Площадь обогрева: 14 кв.м Мощность: 1500 Вт Управление: Механическое

1,9 тыс.грн

Тепловентилятор Rotex

Площадь обогрева: 15 кв.м Мощность: 2000 Вт Управление: Электрическое

2 тыс.грн

Обогреватель Dyras PH-2300

Площадь обогрева: 25 кв.м Мощность: 2000 Вт Управление: Электронное

6 тыс.грн

Обогреватель Vilgrand VQ4812R_gray

Площадь обогрева: 15 кв.м Мощность: 400, 800, 1200 Вт

1 тыс.грн

Тепловентилятор керамический Vilgrand VFC-157

Площадь обогрева: 15 кв. м Мощность: 1500 ВТ

1,5 тыс.грн

Конечно, многие отапливают свои квартиры с помощью кондиционеров. Некоторые для этого покупают специальный зимний комплект для кондиционера, который убережет технику и повысит ее эффективность. Тем не менее, такой комплект будет стоить около 4 000 грн. И это в любом случае, так называемый "костыль". Лучше и эффективнее, чтобы кондиционер уже с конвейера завода был спроектирован для работы при низких температурах. Но и цена его будет, конечно, выше, в октябре 2022 года — около 15-20 тыс. грн.

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Но, прежде чем отправляться в магазин за сплит-системой, следует учесть несколько важных моментов, которые напрямую влияют на работу кондиционера, на срок его службы и, разумеется, на ту сумму, которую придется потратить на покупку и обслуживание кондиционера.

Обратите внимание на температурный режим, при котором может работать кондиционер на обогрев. Он должен быть в пределах тех значений, которые, в среднем, бывают в вашем городе или регионе. Если зимой температура максимум опускается до минус 12-13°C, кондиционер должен нормально себя чувствовать при температуре до минус 15°C.

На что еще обратить внимание при выборе кондиционера для отопления

  • Площадь, которую обслуживает кондиционер, должна быть ему "по зубам". То есть, на комнату размером 10-12 кв м следует ставить устройство, которое способно обогреть именно такую квадратуру. Причем, хорошо бы, чтоб у кондиционера был запас мощности. То помещение, которое он отапливает, должно быть на 20-30% меньше, чем та площадь, которую физически может прогреть оборудование.
  • Важно найти максимально энергоэффективные сплит-системы, класса А+, А++ и А+++. В среднем, на обогрев 20-25 кв м кондиционер в месяц потратит 130-150 кВт.
  • Лучше выбрать сплит-систему с полезными функциями, которые помогут упростить жизнь и сэкономить деньги. Среди них — запуск по таймеру, удаленное управление со смартфона, предотвращение обледенения внешнего блока и защита помещения от промерзания.

Бюджетный вариант: как утеплить квартиру без расходов на ремонт

Вообще, большинство указанных здесь рекомендаций — это программа "минимум", тогда как программа "максимум" — это все же качественное утепление стен, пола и потолка специальными материалами. И все же, чтобы хоть немного увеличить температуру в квартире, возможно, стоит применить и самые простые советы по утеплению.

Шаг 1. Заменить или покрасить батареи

Если в вашей квартире установлены старые чугунные батареи отопления, утеплить квартиру можно, покрасив батареи в темный цвет. Секрет в том, что теплоотдача у темных предметов выше, чем у светлых. Поэтому покраска белого радиатора в коричневый или черный цвет повысит выделение тепла. Также улучшить теплообмен батареи поможет, если удалить с радиатора лишние краски и пыль.

Шаг 2. Постелить ковры в комнатах

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Самый простой способ сделать в комнате чуть теплее — постелить ковер

Самый простой способ сделать в комнате чуть теплее — постелить ковер. Он может быть нейтрального цвета, который отлично впишется в интерьер вашей квартиры. Также можно найти специальное ковровое покрытие (ковролин), которое "захватит" всю площадь комнаты. Цена этого решения — 110-400 грн за квадратный метр. То есть, для комнаты 16 квадратов расходы на утепление пола с помощью ковролина составят, как минимум, 1760 грн.

Шаг 3. Заменить или утеплить окна

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Качественные окна помогут удерживать больше тепла в квартире зимой

Идеальное решение — качественные металлопластиковые окна. Но и с ними может быть прохлада неподалеку от окон. Значит, стоит проверить подоконник, нет ли под ним щелей, и если "дует", придется заделывать щели пеной и штукатурить. Также щели можно заделать с помощью уплотнителей из резины, поролона, полиуретана, поливинилхлорида и других материалов.

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Отдельная проблема — старые деревянные окна. Именно от таких в холодное время года "дует" сильнее всего. Поэтому такие окна придется заклеивать специальными материалами на зиму, а на ночь окна лучше закрывать с помощью штор и опускать жалюзи — это поможет немного снизить потери тепла.

Шаг 4. Срочно утеплить двери

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Для утепления дверей можно использовать уплотнитель или щетку

Самый лучший вариант — установить новые двери. Но для реализации такой идеи придется потратить и время, и деньги, ведь хорошие двери, которые плотно будут закрывать жилье от лишнего ветра и холода, стоят от 20 тыс грн.

Но утеплить двери в квартиру зимой можно и дешевле. Например, использовав для этого накладной уплотнитель или щетку. Чтобы установить щетку, нужен зажим, клейкая лента или шурупы.

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