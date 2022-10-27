Как утеплить квартиру без отопления: простые способы не замерзнуть зимой
С наступлением холодов важно позаботиться о том, чтобы стены, пол и окна не пропускали внутрь квартиры или дома холод. Фокус узнал, какие есть варианты быстро и эффективно утеплить свое жилище.
Украинцев уже не раз предупреждали, что предстоящая зима будет самой сложной для страны за все годы Независимости из-за войны с Россией и возможного срыва отопительного сезона. Поэтому граждане активно решают насущный вопрос: как утеплить квартиру, чтобы подготовиться к "минусам". Фокус рассказывает об эффективных и бюджетных способах подготовки жилья к осенне-зимнему периоду.
Внутри и снаружи: как лучше утеплить стены в квартире?
Сделать это можно как изнутри помещения, так и снаружи. Конечно, дороже обойдется второй вариант. Для наружного утепления обычно используют такие материалы:
- Пенопласт;
- Минеральная вата;
- Клей для утеплителя;
- Щелочестойкая штукатурная сетка;
- Штукатурка;
- Грунтовка.
Но перед тем, как утеплять квартиру, нужно продумать хорошую вентиляцию, чтобы обезопасить свое жилье от появления повышенной влажности (а с ней и плесени). При этом, некоторые специалисты отмечают, что даже после утепления квартиры снаружи в помещении может быть все равно прохладно. В такой ситуации придется утеплять весь дом – с первого и до последнего этажа. А вот в случае с частным домом лучше всего обшить стены дома снаружи пенопластом, не забыв утеплить фундамент дополнительно пенополистиролом. Проводить такие работы, конечно же, лучше в теплое и сухое время года — обычно в период с мая по конец сентября. Утепление фасада дома или квартиры, как было отмечено, стоит недешево: как правило, за такое утепление придется отдать от 900 до 1800 грн за квадратный метр площади, на которой проводятся работы по утеплению.
Чем утепляют квартиры изнутри
- пенополиуретаном;
- пенофолом;
- жидкой керамиком;
- полифомом;
- пенополистиролом;
- минеральной ватой.
Также важно знать, что после утепления квартиры изнутри площадь жилья может стать меньше. Все зависит от изначальных размеров и объема выбранного для утепления стен материала.
Дополнительный подогрев. Как отопить квартиру без центрального отопления
Греться зимой без отопления можно с помощью обогревателей и теплого пола. Благо, сейчас на рынке есть сотни вариантов современной техники, с помощью которой можно быстро и качественно наполнить теплом квартиру или дом.
Самые популярные обогреватели для квартир
|
Модель
|
Характеристики
|
Средняя
цена*
|
Обогреватель
кварцевый, инфракрасный с увлажнением Asel
|
Площадь
обогрева: 30 кв.м Монтаж: Напольный Мощность, Вт: 1800 Управление:
Механическое
|
1,995
грн
|
Электрический
конвектор, обогреватель Термия ЭВУА-2,0/230-2 (с)
|
Площадь
обогрева: 32кв. м Управление: Механическое Мощность: 2000 Вт
|
2,9
тыс.грн
|
Конвекторный
обогреватель Noveen CH8000
|
Площадь
обогрева: 25-30 кв. м Управление: Электронное Мощность: 750, 1250 Вт
|
4,9
тыс.грн
|
Обогреватель
Термия ЭВУА-2,0/230-2
|
Площадь
обогрева: 20 кв. Управление: Электронное Мощность: 2000 Вт
|
2,8
тыс.грн
|
Инфракрасный
обогреватель Ufo ECO Mini
|
Площадь
обогрева: 15 кв. Мощность: 1500 Вт Управление: Механическое
|
1,9
тыс.грн
|
Обогреватель
VILGRAND FVC 159T
|
Площадь
обогрева: 14 кв.м Мощность: 1500 Вт Управление: Механическое
|
1,9
тыс.грн
|
Тепловентилятор
Rotex
|
Площадь
обогрева: 15 кв.м Мощность: 2000 Вт Управление: Электрическое
|
2
тыс.грн
|
Обогреватель
Dyras PH-2300
|
Площадь
обогрева: 25 кв.м Мощность: 2000 Вт Управление: Электронное
|
6
тыс.грн
|
Обогреватель
Vilgrand VQ4812R_gray
|
Площадь
обогрева: 15 кв.м Мощность: 400, 800, 1200 Вт
|
1
тыс.грн
|
Тепловентилятор
керамический Vilgrand VFC-157
|
Площадь
обогрева: 15 кв. м Мощность: 1500 ВТ
|
1,5
тыс.грн
Конечно, многие отапливают свои квартиры с помощью кондиционеров. Некоторые для этого покупают специальный зимний комплект для кондиционера, который убережет технику и повысит ее эффективность. Тем не менее, такой комплект будет стоить около 4 000 грн. И это в любом случае, так называемый "костыль". Лучше и эффективнее, чтобы кондиционер уже с конвейера завода был спроектирован для работы при низких температурах. Но и цена его будет, конечно, выше, в октябре 2022 года — около 15-20 тыс. грн.Важно
Но, прежде чем отправляться в магазин за сплит-системой, следует учесть несколько важных моментов, которые напрямую влияют на работу кондиционера, на срок его службы и, разумеется, на ту сумму, которую придется потратить на покупку и обслуживание кондиционера.
Обратите внимание на температурный режим, при котором может работать кондиционер на обогрев. Он должен быть в пределах тех значений, которые, в среднем, бывают в вашем городе или регионе. Если зимой температура максимум опускается до минус 12-13°C, кондиционер должен нормально себя чувствовать при температуре до минус 15°C.
На что еще обратить внимание при выборе кондиционера для отопления
- Площадь, которую обслуживает кондиционер, должна быть ему "по зубам". То есть, на комнату размером 10-12 кв м следует ставить устройство, которое способно обогреть именно такую квадратуру. Причем, хорошо бы, чтоб у кондиционера был запас мощности. То помещение, которое он отапливает, должно быть на 20-30% меньше, чем та площадь, которую физически может прогреть оборудование.
- Важно найти максимально энергоэффективные сплит-системы, класса А+, А++ и А+++. В среднем, на обогрев 20-25 кв м кондиционер в месяц потратит 130-150 кВт.
- Лучше выбрать сплит-систему с полезными функциями, которые помогут упростить жизнь и сэкономить деньги. Среди них — запуск по таймеру, удаленное управление со смартфона, предотвращение обледенения внешнего блока и защита помещения от промерзания.
Бюджетный вариант: как утеплить квартиру без расходов на ремонт
Вообще, большинство указанных здесь рекомендаций — это программа "минимум", тогда как программа "максимум" — это все же качественное утепление стен, пола и потолка специальными материалами. И все же, чтобы хоть немного увеличить температуру в квартире, возможно, стоит применить и самые простые советы по утеплению.
Шаг 1. Заменить или покрасить батареи
Если в вашей квартире установлены старые чугунные батареи отопления, утеплить квартиру можно, покрасив батареи в темный цвет. Секрет в том, что теплоотдача у темных предметов выше, чем у светлых. Поэтому покраска белого радиатора в коричневый или черный цвет повысит выделение тепла. Также улучшить теплообмен батареи поможет, если удалить с радиатора лишние краски и пыль.
Шаг 2. Постелить ковры в комнатах
Самый простой способ сделать в комнате чуть теплее — постелить ковер. Он может быть нейтрального цвета, который отлично впишется в интерьер вашей квартиры. Также можно найти специальное ковровое покрытие (ковролин), которое "захватит" всю площадь комнаты. Цена этого решения — 110-400 грн за квадратный метр. То есть, для комнаты 16 квадратов расходы на утепление пола с помощью ковролина составят, как минимум, 1760 грн.
Шаг 3. Заменить или утеплить окна
Идеальное решение — качественные металлопластиковые окна. Но и с ними может быть прохлада неподалеку от окон. Значит, стоит проверить подоконник, нет ли под ним щелей, и если "дует", придется заделывать щели пеной и штукатурить. Также щели можно заделать с помощью уплотнителей из резины, поролона, полиуретана, поливинилхлорида и других материалов.Важно
Отдельная проблема — старые деревянные окна. Именно от таких в холодное время года "дует" сильнее всего. Поэтому такие окна придется заклеивать специальными материалами на зиму, а на ночь окна лучше закрывать с помощью штор и опускать жалюзи — это поможет немного снизить потери тепла.
Шаг 4. Срочно утеплить двери
Самый лучший вариант — установить новые двери. Но для реализации такой идеи придется потратить и время, и деньги, ведь хорошие двери, которые плотно будут закрывать жилье от лишнего ветра и холода, стоят от 20 тыс грн.
Но утеплить двери в квартиру зимой можно и дешевле. Например, использовав для этого накладной уплотнитель или щетку. Чтобы установить щетку, нужен зажим, клейкая лента или шурупы.Важно