Як утеплити квартиру без опалення: прості способи не замерзнути взимку

З настанням холодів важливо подбати про те, щоб стіни, підлога та вікна не пропускали всередину квартири чи будинку холод. Фокус дізнався, які є варіанти швидко та ефективно утеплити своє житло.

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Українців уже неодноразово попереджали, що зима буде найскладнішою для країни за всі роки Незалежності через війну з Росією і можливий зрив опалювального сезону. Тому громадяни активно вирішують нагальні питання: як утеплити квартиру, щоб підготуватися до "мінусів". Фокус розповідає про ефективні та бюджетні способи підготовки житла до осінньо-зимового періоду.

Всередині та зовні: як краще утеплити стіни у квартирі?

Зробити це можна як усередині приміщення, так і зовні. Звичайно, дорожче коштуватиме другий варіант. Для зовнішнього утеплення зазвичай використовують такі матеріали:

Пінопласт;

Мінеральна вата;

Клей для теплоізоляції;

Лугостійка штукатурна сітка;

Штукатурка;

Грунтовка.

[ + – ] Утеплювати стіни в квартирі краще в теплу і суху пору року — зазвичай у період з травня до кінця вересня

Але перед тим, як утеплювати квартиру, потрібно продумати хорошу вентиляцію, щоб убезпечити своє житло від появи підвищеної вологості (а з нею і плісняви). Водночас деякі фахівці зазначають, що навіть після утеплення квартири зовні в приміщенні може бути все одно прохолодно. У такій ситуації доведеться утеплювати весь будинок — з першого до останнього поверху. А ось у випадку з приватним будинком найкраще обшити стіни будинку зовні пінопластом, не забувши утеплити фундамент додатково пінополістиролом. Проводити такі роботи, звичайно ж, краще в теплу та суху пору року — зазвичай у період із травня до кінця вересня. Утеплення фасаду будинку або квартири, як було зазначено, коштує недешево: як правило, за таке утеплення доведеться віддати від 900 до 1800 грн за квадратний метр площі, де проводяться роботи з утеплення.

Чим утеплюють квартири зсередини

пінополіуретаном;

пінофолом;

рідкою керамікою;

поліфомом;

пінополістиролом;

мінеральною ватою.

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Також важливо знати, що після утеплення квартири зсередини площа житла може поменшати. Все залежить від початкових розмірів та обсягу обраного для утеплення стінок матеріалу.

Додатковий підігрів. Як опалювати квартиру без центрального опалення

Грітися взимку без опалення можна за допомогою обігрівачів та теплої підлоги. Благо, зараз на ринку є сотні варіантів сучасної техніки, за допомогою якої можна швидко та якісно наповнити теплом квартиру чи будинок.

Найпопулярніші обігрівачі для квартир

Модель Характеристики Середня ціна* Обігрівач кварцовий, інфрачервоний зі зволоженням Asel Площа обслуговування: 30 кв.м Монтаж: Підлоговий Потужність, Вт: 1800 Керування: Механічне 1,995 грн Електричний конвектор, обігрівач Термія ЭВУА-2,0/230-2 (з) Площа обслуговування: 32кв. м Керування: Механічне Потужність: 2000 Вт 2,9 тис. грн Тепловентилятор керамічний Vilgrand VFC-157 Площа обслуговування: 15 кв. м Потужність: 1500 ВТ 1,5 тис. грн Обігрівач конвекторний Noveen CH8000 Площа обслуговування: 25-30 кв. м Керування: Електронне Потужність: 750, 1250 Вт 4,9 тис.грн Обігрівач Термія ЭВУА-2,0/230-2 Площа обігріву: 20 кв.м Керування:Електронне Потужність: 2000 Вт 2,8 тис грн

Звичайно, багато хто опалює свої квартири за допомогою кондиціонерів. Деякі для цього купують спеціальний зимовий комплект для кондиціонера, який убереже техніку та підвищить її ефективність. Проте такий комплект коштуватиме близько 4 000 грн. І це в будь-якому випадку, так звана "милиця". Краще та ефективніше, щоб кондиціонер уже з конвеєра заводу був спроєктований для роботи за низьких температур. Але й ціна його буде, звичайно, вищою, у жовтні 2022 року — близько 15-20 тис. грн.

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Але, перш ніж вирушати в магазин за спліт-системою, слід врахувати кілька важливих моментів, які безпосередньо впливають на роботу кондиціонера, термін його служби і, зрозуміло, на ту суму, яку доведеться витратити на купівлю та обслуговування кондиціонера.

Зверніть увагу на температурний режим, за якого може працювати кондиціонер на обігрів. Він має бути в межах тих значень, які в середньому бувають у вашому місті чи регіоні. Якщо взимку температура опускається максимум до мінус 12-13°C, кондиціонер повинен нормально почуватися при температурі до мінус 15°C.

На що ще звернути увагу при виборі кондиціонера для опалення

Площа, яку обслуговує кондиціонер, має бути йому "по зубах". Тобто, на кімнату розміром 10-12 кв. м слід ставити пристрій, який здатний обігріти саме таку квадратуру. Причому, добре, щоб у кондиціонера був запас потужності. Те приміщення, яке він опалює, має бути на 20-30% менше, ніж площа, яку фізично може прогріти обладнання.

Важливо знайти максимально енергоефективні спліт-системи класу А+, А++ та А+++. У середньому, на обігрів 20-25 кв. м кондиціонер на місяць витратить 130-150 кВт.

Краще вибрати спліт-систему з корисними функціями, які допоможуть спростити життя та заощадити гроші. Серед них — запуск за таймером, віддалене керування зі смартфона, запобігання зледеніння зовнішнього блоку та захист приміщення від промерзання.

Бюджетний варіант: як утеплити квартиру без витрат на ремонт

Взагалі, більшість зазначених тут рекомендацій — це програма "мінімум", тоді як програма "максимум" — це все ж таки якісне утеплення стін, підлоги та стелі спеціальними матеріалами. І все ж, щоб хоч трохи збільшити температуру в квартирі, можливо, варто застосувати і найпростіші поради щодо утеплення.

Крок 1. Замінити або пофарбувати батареї

Якщо у вашій квартирі встановлені старі чавунні батареї опалення, можна утеплити квартиру, пофарбувавши батареї в темний колір. Секрет у тому, що тепловіддача у темних предметів вища, ніж у світлих. Тому фарбування білого радіатора у коричневий або чорний колір підвищить виділення тепла. Також покращити теплообмін батареї допоможе, якщо видалити з радіатора зайві фарби та пил.

Крок 2. Постелити килими у кімнатах

[ + – ] Найпростіший спосіб зробити в кімнаті трохи тепліше — постелити килим

Найпростіший спосіб зробити в кімнаті трохи тепліше — постелити килим. Він може бути нейтрального кольору, який добре впишеться в інтер'єр вашої квартири. Також можна знайти спеціальне килимове покриття (ковролін), яке захопить всю площу кімнати. Ціна цього рішення – 110-400 грн за квадратний метр. Тобто, для кімнати 16 квадратів витрати на утеплення підлоги за допомогою ковроліну становитимуть щонайменше 1760 грн.

Крок 3. Замінити або утеплити вікна

[ + – ] Якісні вікна допоможуть утримувати більше тепла у квартирі взимку

Ідеальне рішення — якісні металопластикові вікна. Але і з ними може бути прохолода неподалік вікон. Значить, варто перевірити підвіконня, чи немає під ним щілин, і якщо "дме", доведеться закладати щілини піною і штукатурити. Також щілини можна закласти за допомогою ущільнювачів з гуми, поролону, поліуретану, полівінілхлориду та інших матеріалів.

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Окрема проблема — старі дерев'яні вікна. Саме від таких у холодну пору року "дме" найсильніше. Тому такі вікна доведеться заклеювати спеціальними матеріалами на зиму, а на ніч вікна краще закривати за допомогою штор та опускати жалюзі — це допоможе трохи знизити втрати тепла.

Крок 4. Терміново утеплити двері

[ + – ] Для утеплення дверей можна використовувати ущільнювач або щітку

Найкращий варіант — встановити нові двері. Але для реалізації такої ідеї доведеться витратити і час, і гроші, адже хороші двері, які щільно закриватимуть житло від зайвого вітру та холоду, коштують від 20 тис грн.

Але утеплити двері в квартиру взимку можна і дешевше. Наприклад, використавши для цього накладний ущільнювач або щітку. Щоб встановити щітку, потрібен затискач, клейка стрічка або гвинти.

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