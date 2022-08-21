Топ 10 кондиціонерів для обігріву. Характеристики та ціни + інфографіка

Зима 2022 року може бути найскладнішою за всю історію незалежної України, а це означає, що доведеться добре підготуватися. Ретельна підготовка до опалювального сезону включає електрообігрів — вибір та встановлення кондиціонера з функцією обігріву приміщення.

Українці вже зараз запитують, як забезпечити житло теплом майбутньої зими — на той випадок, якщо з централізованим опаленням будуть перебої. Хтось купує масляні обігрівачі, хтось запасається конвекторами чи керамічними панелями. Але багато хто чомусь забуває про те, що можна включати кондиціонер на обігрів квартири або будинку. Адже звичайна спліт-система вміє не лише охолоджувати повітря.

Виробники побутової техніки випускають моделі, які здатні підтримувати комфортну температуру в приміщеннях у холодну пору року. Причому не можна сказати, що вони коштують божевільних грошей. Мінімальний бюджет на купівлю та встановлення спліт-системи становить від 10 тис. грн.

Фокус обрав найкращі кондиціонери, що працюють на обігрів, дізнався про їхні технічні характеристики, плюси та мінуси.

Чи можна вмикати кондиціонер на обігрів?

Зрозуміло, все залежить від того функціоналу, який "зашитий" у пристрій. Більшість побутових бюджетних моделей кондиціонерів можуть опалювати приміщення — за умови, що температура "за бортом" не нижча за мінус 5-7°C.

Таке обмеження пов'язане з особливостями конструкції. Під час роботи кондиціонера на обігрів фреон, який циркулює всередині системи, нагрівається у зовнішньому блоці (той, що встановлюється за межами квартири), та передається у внутрішній блок, який віддає тепло у приміщення. Потім фреон, який охолонув, перетікає назад у зовнішній блок, знову нагрівається, і так по колу.

Тому, чим міцніший мороз, тим складніше кондиціонеру нагрівати холодне повітря (а значить, він споживає більше електроенергії), тим менше тепла він видає і тим вищий рівень його зносу. Крім того, на зовнішньому блоці в режимі обігріву намерзає крига, що може призвести до пошкоджень пристрою.

В принципі, можна вийти із ситуації шляхом придбання спеціального зимового комплекту для кондиціонера, який убереже техніку та підвищить її ефективність. Проте такий комплект коштуватиме близько 4 000 грн. І це в будь-якому разі, так звана "милиця". Краще та ефективніше, щоб кондиціонер уже з конвеєра заводу був спроєктований для роботи за низьких температур. Але й ціна його буде, звичайно, вищою, зараз — до 15-20 тис. грн.

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Як вибрати кондиціонер для обігріву житла?

Перед тим, як вирушати в магазин за спліт-системою, слід врахувати кілька важливих моментів, які безпосередньо впливають на роботу кондиціонера, на термін його служби і, зрозуміло, на суму, яку доведеться витратити на покупку та обслуговування кондиціонера.

Зверніть увагу на температурний режим, за якого може працювати кондиціонер на обігрів. Він має бути в межах тих значень, які в середньому бувають у вашому місті чи регіоні. Якщо взимку температура опускається максимум до мінус 12-13°C, кондиціонер повинен нормально почуватися за температури до мінус 15°C. Площа, яку обслуговує кондиціонер, має бути йому "по зубах". Тобто на кімнату розміром 10-12 кв м слід ставити пристрій, який здатний обігріти саме таку квадратуру. Причому добре б, щоб у кондиціонера був запас потужності. Те приміщення, яке він опалює, має бути на 20-30% менше, ніж площа, яку фізично може прогріти обладнання. Шукайте максимально енергоефективні спліт-системи, класу А+, А++ та А+++. Чим більше "плюсиків" — тим менше електроенергії споживає техніка. У середньому, на обігрів 20-25 кв. м кондиціонер на місяць витратить 130-150 кВт. Вибирайте спліт-системи з корисними функціями, які допоможуть спростити життя та заощадити гроші. Це — запуск за таймером, віддалене керування зі смартфона, запобігання зледеніння зовнішнього блоку та захист приміщення від промерзання (кондиціонер працює з мінімальним навантаженням, просто підтримуючи температуру вище від "нуля").

[ + – ] Багато хто чомусь забуває про те, що можна включати кондиціонер на обігрів квартири чи будинку Фото: Pexels

Топ 10 кондиціонерів на обігрів

Які моделі кондиціонерів працюють з функцією обігріву приміщення та скільки вони коштують*

Модель Основні характеристики Середня ціна** Фото/Відео Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10 Площа обігріву – 25 кв. м Температура – ​​до -7°C Споживання е/е під час обігріву – 1,06 кВт*год Дод. функції – вентиляція, осушення 7300 грн. https://hotline.ua/img/tx/851/8517075.jpg Saturn ST-09HRBY/Bio Площа обігріву – 25 кв. м Температура – ​​до -5°C Споживання е/е під час обігріву – 1,35 кВт*год Дод. функції – таймер, антизледеніння, антибакт. 7900 грн. https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/7680355.jpg Samsung AR07HQFNAWKNER Площа обігріву – 20 кв. м Температура – ​​до -15°C Споживання е/е під час обігріву - 0,6 кВт*год Дод. функції – таймер, осушення та очищення повітря, антибакт. 11000 грн. https://vencon.ua/uploads/goods/137543/main/nastennij-kondicioner-samsung-ar07hqfnawkner.jpg https://www.youtube.com/watch?v=YR6F9BP2Mz0 Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I) Площа обігріву – 35 кв. м Температура – ​​до -15°C Споживання е/е під час обігріву – 0,9 кВт*год Дод. функції – кер. по Wi-Fi, гарячий запуск, пульт з датчиком температури 11800 грн. https://hotline.ua/img/tx/328/3283324215.jpg https://www.youtube.com/watch?v=P8PRdJz_o9A Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA Площа обігріву – 15 кв. м Температура – ​​до -15°C Споживання е/е під час обігріву – 0,47 кВт*год. Додаткові функції - кер. по Wi-Fi, таймер, очищення повітря 17000 грн. https://hotline.ua/img/tx/203/2030625645.jpg TCL Ocarina Series TPG11 Площа обігріву - 30 кв. м Температура – ​​до -15°C Споживання е/е під час обігріву – 0,7 кВт*год Дод. функції - кер. голосом, автоочищення, знижений рівень шуму 24400 грн. https://images.prom.ua/3557680453_w700_h500_konditsioner--wifi.jpg https://www.youtube.com/watch?v=AXAC3ZIUD_0 Ggee GWH24YE-K6DNA1A Площа обігріву - 70 кв. м Температура – ​​до -20°C Споживання е/е під час обігріву – 1,85 кВт*год Дод. функції – нічний режим, таймер, очищення повітря 39000 грн. https://otzovik-top.ru/image/qnex0w-g06e0c-s23gx0.jpg Midea MSMT-09HRFN8 Площа обігріву – 25 кв. м Температура – ​​до -25°C Споживання е/е під час обігріву – 1 кВт*год. Дод. функції – фільтр високої щільності, таймер, осушення повітря 11500 грн. https://hotline.ua/img/tx/150/1508581315.jpg Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC Площа обігріву – 50 кв. м Температура – ​​до -25°C Споживання е/е під час обігріву – 1,4 кВт*год Дод. функції - кер. по Wi-Fi, нічний режим, датчик присутності 30000 грн. https://climagroup.com.ua/my/templates/images/goods/AS25S2SF1FA-BC-1U25S2SM1FA.jpg https://www.youtube.com/watch?v=bMHf0PyvLPI Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3 Площа обігріву – 70 кв. м Температура – ​​до -10°C Споживання е/е під час обігріву – 2,4 кВт*год Дод. функції – таймер, автоочищення, додатковий тен 30000 грн. https://vencon.ua/uploads/goods/139458/main/kolonnij-kondicioner-electrolux-eacf-24-gn3-eaco-24h-un3.jpg

*дані інтернет-магазинів, аналіз Фокусу, **ціни станом на 16 серпня 2022 року

Найкращі кондиціонери на обігрів 2022 року

У нашому рейтингу кондиціонери розташовані від найдешевших моделей до найдорожчих. Кожна модель кондиціонера має набір певних функцій, які індивідуально підійдуть для розв'язання тих чи інших завдань. Але загалом усі моделі здатні працювати на обігрів квартири чи приватного будинку.

Кондиціонер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

[ + – ] Кондиціонер Leberg LBS-TBR10/LBU-TBR10

Ціна — 7 300 грн.

Бюджетна спліт-система, яка може обслуговувати приміщення площею до 25 кв.м. Виробник заявляє, що цей кондиціонер може працювати на обігрів до -7°C. Для не дуже екстремальної зими з невеликими морозами його цілком вистачить. Особливо якщо це не основне джерело тепла у квартирі. З додаткових опцій є функції очищення та осушення повітря, провітрювання, а також "тихий" нічний режим та запуск за таймером.

Кондиціонер Saturn ST-09HRBY/Bio

[ + – ] Кондиціонер SATURN ST-09HRBY/Bio

Ціна — 7 900 грн.

Ще один варіант для м'якої європейської зими. Цей кондиціонер на обігрів може витримати негативну температуру до -5°C. Максимальна площа, на яку розрахована модель, — 25 кв м. Серед приємних опцій, які має кондиціонер, — антибактеріальний фільтр, система антизледеніння та система автоочищення, яка дозволяє швидко висушити внутрішні елементи пристрою, щоб не допустити накопичення вогкості та плісняви.

Кондиціонер Samsung AR07HQFNAWKNER

[ + – ] Спліт-система Samsung AR07HQFNAWKNER

Ціна — 11 000 грн.

Кондиціонер від відомої корейської компанії, яка далеко не новачок у виробництві побутової техніки. Однією з головних переваг цієї моделі є те, що вона опалюватиме житло, навіть якщо температура на вулиці опуститься до -15°C. Крім того, спліт-система оснащена функціями видалення пилу, небезпечних забруднень та алергенів, бактерій та вірусів. До речі, цей кондиціонер у режимі обігріву споживає лише близько 0,6 кВт на годину. Це на 20-30% менше, ніж конкуренти за аналогічну вартість.

Недолік цього кондиціонера Samsung в тому, що він може подужати площу до 20 кв м. Це стандартна кімната в дво- або трикімнатній квартирі будівлі 2015-2021 року. Але для великих площ вже потрібний інший апарат.

[ + – ] Кондиціонер Samsung опалюватиме житло, навіть якщо температура на вулиці опуститься до -15 °C

Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

[ + – ] Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXE-NG(I)

Ціна — 11 800 грн.

Ще один кондиціонер середнього класу. На цей раз, від американської компанії Cooper&Hunter.

По-перше, у ньому вже є натяки на дизайн. Коротка спліт-система, яка успішно впишеться в будь-який інтер'єр. До речі, у корпус вбудований невеликий LED-дисплей, який відображає режим роботи кондиціонера та температуру, на яку він налаштований.

По-друге, цей кондиціонер може гріти приміщення, якщо за вікном -10-15 °C, і він розрахований на площу до 35 кв м. Тобто, наприклад, за умови відкритих дверей в кімнату, такий кондиціонер спокійно обігріє і коридор. Також кондиціонером можна керувати по Wi-Fi, осушувати та іонізувати повітря у квартирі. Ще одна цікава "фішка" моделі — датчик температури, вбудований в пульт для кондиціонера. Така опція дозволяє визначати та регулювати температуру в тій зоні, де безпосередньо знаходиться користувач з пультом керування. Це дуже зручно.

[ + – ] Кондиціонер Cooper&Hunter – це лаконічна спліт-система, яка вдало впишеться у будь-який інтер'єр

Кондиціонер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

[ + – ] Кондиціонер Toshiba RAS-B05TKVG-UA/RAS-05TAVG-UA

Ціна — 17 000 грн.

Рішення для невеликої квартири, яке працюватиме на обігрів під час морозу до -15°C. Цей кондиціонер впорається із приміщенням площею до 16 кв. м. Це може бути спальня або дитяча у звичайній міській квартирі. Апарат економічний, споживає в режимі опалення не більш як 0,5 кВт*годину. У ньому є програмований таймер, нічний режим роботи, системи антизледеніння та автоочищення. Дорогий, звичайно. Проте виробник має багаторічний стаж випуску кліматичної техніки. Отже, є впевненість, що спліт-система прослужить довго.

Кондиціонер TCL Ocarina Series TPG11

[ + – ] Кондиціонер TCL Ocarina Series TPG11

Ціна — 24 400 грн.

Під час розглядування цього кондиціонеру може виникнути питання: "А чому так дорого?" Річ у тому, що за непомітним зовнішнім виглядом ховається досить серйозна начинка. Це робота за зовнішньої температури до -20 °C, обслуговування площі до 35 кв м, віддалене управління, "гарячий" запуск, завдяки якому в сильний мороз кондиціонер відразу починає нагнітати в приміщення тепле повітря, нічний режим роботи з зниженим шумом. Крім того, кондиціонер TCL Ocarina вбудований датчик руху. Наявність такого датчика регулює інтенсивність роботи спліт-системи залежно від того, є у приміщенні люди чи ні.

[ + – ] Датчик руху регулює інтенсивність роботи спліт-системи TCL Ocarina Series TPG11 залежно від того, є в приміщенні люди чи ні

Кондиціонер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

[ + – ] Кондиціонер Ggee GWH24YE-K6DNA1A

Ціна — 39 000 грн.

Цей кондиціонер явно не для квартири, ймовірніше для приватного будинку. Тому що площа, яку він здатний "перетравити", досягає 70 кв м. Водночас варто зауважити, що споживання електроенергії у цього апарату не таке вже й велике, близько 1,8-1,9 кВт * год. Зовнішня температура, за якої допускається використання кондиціонера на обігрів, може досягати -20 °C. Спліт-систему можна запускати за таймером, в ній є функція осушення та нічний режим роботи зі зниженими децибелами.

Кондиціонер Midea MSMT-09HRFN8

[ + – ] Кондиціонер Midea MSMT-09HRFN8

Ціна — 11 500 грн

Якщо хочеться підстрахуватися та встановити кондиціонер, який генеруватиме тепло практично за будь-якої погоди, слід придивитися до цієї моделі. Її фішка в тому, що вона може працювати навіть за температури нижче -20 °C, аж до -25 °C. Гранична площа, на яку розрахований кондиціонер, — 25 кв. м. Кудись в однокімнатну квартиру-студію — те, що потрібно! Додатково кондиціонер оснащений алюмінієвим теплообмінником з гідрофільним покриттям (іржавіти точно не буде) та повітряним фільтром високої щільності.

Кондиціонер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

[ + – ] Кондиціонер Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC

Ціна — 30 000 грн

Якщо говорити про цього кондиціонера коротко, то він уміє все чи майже все. Це і робота при морозах до -25 °C, і велика площа приміщення для обслуговування — до 50 кв. м, і наявність інверторного двигуна, завдяки якому спліт-система надійніша, вона точніше підтримує задану температуру, видає менше шуму, економить до 30% електроенергії та краще працює взимку. Також модель Haier FLEXIS INVERTER AS50S2SF1FA-BC має інтелектуальний датчик присутності в приміщенні. Та й взагалі, вона просто гарна. Адже це теж має значення.

[ + – ] Завдяки інверторному двигуну спліт-система Haier FLEXIS INVERTER точніше підтримує задану температуру, видає менше шуму, заощаджує до 30% електроенергії

Кондиціонер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

[ + – ] Кондиціонер Electrolux EACF-24G/N3/EACO-24HU/N3

Ціна — 30 000 грн.

Ця модель відрізняється від звичних кондиціонерів, які монтуються на стіну десь на столі або ліжку. Річ у тому, що це кондиціонер колонного типу. Зовнішній блок має стандартний. А ось внутрішній нагадує холодильник. Іншими словами, це підлоговий кондиціонер із обігрівом. Такий варіант найбільше підходить для приватного будинку. Він займає досить багато місця (його висота майже 2 м), і його потужність розрахована на площу до 70 кв м. Водночас колонний кондиціонер зможе спокійно гріти приміщення, коли за вікном до -10°C. Крім цього, у нього є функції автоматичного розморожування, автоочищення та гарячого старту, а також антикорозійне покриття та спеціальний тен, який підвищує ефективність кондиціонера в холодну пору року.

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