Прості хитрощі: як українцям економити на опаленні та не мерзнути у квартирі

Під час опалювального сезону деякі українці змушені сплачувати величезні суми щомісяця за опалення. Але є способи, як заощадити гроші та водночас достатньо обігріти житло.

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Рахунки за опалення в тисячі гривень узимку — звичайна справа для багатьох українців. Але, скоротивши втрати тепла всередині свого житла, платити за опалення будинку чи квартири можна набагато менше, ніж зазвичай, пише видання "Обозреватель".

Як скоротити втрати тепла

Зараз багато українців платять за обігрів вулиці, оскільки більшість людей мешкають у будинках, збудованих до 1990 року. У таких будинках більше 50% тепла втрачається через неутеплені стіни, вікна, підвали, двері й дахи. Тому в Держагентстві з питань енергоефективності радять:

утеплити вікна поролоновими смужками;

підтягнути дверні петлі, додатково оббити самі двері;

заповнити монтажною піною місця виходу й входу труб із дому.

Ще один варіант для збереження тепла у квартирі — заміна вікон на енергоефективні (з подвійним або потрійним склопакетом). Хоча навіть правильно встановлені пластикові вікна можуть пропускати холодне повітря з вулиці, тому у вікнах потрібно міняти гуму або регулювати вікно. Заміна гуми разом із регулюванням може коштувати 500 грн за одне вікно. Але таку профілактику слід проводити щороку.

Водночас спеціалізовані магазини продають спеціальні клейкі гумові стрічки. Вони клеяться по периметру вікна, проте повністю втрати це не компенсує.

"Якщо хочемо, щоб вікна були постійно зачиненими, то варіант, що раніше використовується, — стрічка по периметру. Плівки на скло якийсь ефект мають, але з ними проблеми, коли треба буде відривати, тому що вони не так довго й служать. У принципі, можна використовувати ролети, і ефект буде нормальним", — зазначив голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

Всередині та зовні: як краще утеплити стіни у квартирі?

Перед тим, як утеплювати квартиру, потрібно продумати хорошу вентиляцію, щоб убезпечити своє житло від появи підвищеної вологості (а з нею і плісняви). Про це розповідав Фокус у своїй статті "Як утеплити квартиру без опалення: прості способи не замерзнути взимку". Водночас деякі фахівці зазначають, що навіть після утеплення зовні в приміщенні квартири може бути все одно прохолодно. У такій ситуації доведеться утеплювати весь будинок — із першого до останнього поверху.

А от у випадку з приватним будинком найкраще обшити стіни зовні пінопластом, не забувши утеплити фундамент додатково пінополістиролом. Проводити такі роботи, звичайно ж, краще в теплу та суху пору року — зазвичай у період із травня до кінця вересня. Утеплення фасаду будинку або квартири, як було зазначено, коштує недешево: як правило, за таке утеплення доведеться віддати від 900 до 1800 грн за квадратний метр площі, на якій проводяться роботи з утеплення.

Раніше Фокус писав, у яких випадках українцям можуть перерахувати тарифи на комуналку та чому. Також нагадаємо, що місцеві бюджети отримають від Кабміну України 14 млрд грн у вигляді субвенцій, що дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води в період опалювального сезону.