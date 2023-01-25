В Україні змінюються правила виплат субсидій: що це означає

З наступного місяця субсидія не зараховуватиметься автоматично — гроші надходитимуть на рахунок одержувача або в "Ощадбанк" у разі його відсутності.

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Вже з 1 лютого 2023 року українцям, які отримують субсидії від держави на оплату житлово-комунальних послуг, доведеться самим знімати гроші та перераховувати їх комунальним підприємствам. Про це повідомила заступниця керівника ГУ Пенсійного фонду у Житомирській області Світлана Антонюк.

За її словами, раніше оплату за воду, тепло, електроенергію та інші житлово-комунальні послуги розподіляли між відділеннями "Ощадбанку" та "Укрпошти". Але тепер послугу безготівкової сплати пільг за житлово-комунальні послуги скасовують.

"Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк", — розповіла Світлана Антонюк.

Вона також пояснила, що для того, щоб забрати гроші в "Ощадбанку", потрібно буде прийти у відділення банку, а потім все ж таки відкрити особистий рахунок, щоб надалі гроші зараховувалися на нього.

Водночас із лютого відділення державного банку перестануть перераховувати гроші на постачальників комунальних послуг, як це було раніше.

"Людина повинна сама зняти ці гроші і сама заплатити за житлово-комунальні послуги безпосередньо комунальним підприємствам та організаціям", — наголосила Антонюк.

Крім того, доставка цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів. Виплати субсидій пенсіонерам і надалі відбуватимуться у відділеннях "Укрпошти". Їх нараховуватимуть разом із пенсіями. А ось решті українців потрібно визначитися, як хочуть отримувати субсидії:

відкрити рахунок у банківській установі та ці гроші надходитимуть туди;

чи далі отримувати житлові субсидії у відділеннях "Укрпошти".

Реструктуризація боргів за комуналку: з ким домовлятися

На тлі війни та важкої економічної ситуації в країні багато українців втратили роботу чи частину заробітку, тому оплачувати всі комунальні послуги, особливо в зимовий період, деяким людям важко. Щоб борги за комунальні послуги не накопичувалися, українці можуть звернутися до постачальників відповідних комунальних послуг із проханням щодо реструктуризації боргів за комуналку, повідомляється на сайті Мінсоцполітики.

"Рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і вони не можуть без допомоги держави сплатити платежі за послуги, укласти договір реструктуризації", — зазначають у відомстві.

Раніше Фокус розповідав, як українці можуть економити на опаленні та не мерзнути у своїх квартирах. Також нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367, в якому пропонується списати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що накопичилися у період активних воєнних (бойових) дій на території, де знаходиться житло громадян.