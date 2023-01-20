Деяким українцям можуть списати борги за комуналку під час війни: умови

Під час воєнного стану в Україні діють пом'якшені вимоги щодо оплати комунальних послуг споживачами. Але війна все ще триває, борги з комуналки накопичуються, тому влада може вирішити питання із заборгованістю в інший спосіб.

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Через війну українці почали рідше оплачувати рахунки за комунальні послуги. Уряд навіть "заморозив" частину тарифів, щоб українцям було легше платити, а тепер деяким громадянам можуть взагалі списати заборгованість за комуналку. Для цього у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8367 про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію".

Кому спишуть борги за комуналку

У законопроєкті пропонується списати заборгованість за житлово-комунальні послуги, що накопичилися у період активних воєнних (бойових) дій на території, де знаходиться житло громадян. Виходить, українцям можуть списати борги за послуги з:

управління багатоквартирним будинком;

постачання і розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

постачання і розподілу електричної енергії;

постачання теплової енергії;

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

поводження з побутовими відходами.

Як платити за комунальні послуги під час війни

На тлі війни українська влада дещо полегшила українцям життя в плані оплати комунальних послуг. Наприклад:

Верховна Рада ухвалила закон №7427, який забороняє підвищення комунальних тарифів для населення під час дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його завершення;

Верховна Рада ухвалила закон №7531, який забороняє стягнення з населення боргів за комуналку.

Так закон №7427 передбачає мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду під час війни. Документ передбачає заборону підвищення тарифів для всіх громадян на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування і постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

"Заборона стягнення боргів за комуналку допомагає простим українцям пройти складні часи, бо лише офіційно понад 5 млн українців втратили роботу. Але комунальний сектор зараз переживає вкрай непрості часи і змушений працювати собі на збиток", — розповідав Фокусу у серпні 2022 року голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, до війни питання неплатежів вирішувалося шляхом підвищення тарифів, а оскільки наразі це неможливо, комунальники виживають завдяки дотаціям із місцевих бюджетів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Кабмін України вирішив виділити місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій. Це дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води під час опалювального сезону.

Також Фокус розповідав, у яких випадках українцям можуть перерахувати тарифи на комуналку і чому.