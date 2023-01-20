Некоторым украинцам могут списать долги за коммуналку во время войны: условия

Во время военного положения в Украине действуют смягченные требования к оплате коммунальных услуг потребителями. Но война все еще продолжается, долги по коммуналке накапливаются, поэтому власти могут решить вопрос с задолженностью другим способом.

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Из-за войны украинцы стали реже оплачивать счета за коммунальные услуги. Правительство даже "заморозило" часть тарифов, чтобы украинцам было легче платить, а теперь некоторым гражданам могут и вовсе списать задолженность за коммуналку. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8367 о внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".

Кому спишут долги за коммуналку

В законопроекте предлагается списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились в период активных военных (боевых) действий на территории, где находится жилье граждан. Получается, украинцам могут списать долги за услуги по:

управлению многоквартирным домом;

по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;

по снабжению и распределению электрической энергии;

по снабжению тепловой энергии;

по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;

по обращению с бытовыми отходами.

Как платить за коммунальные услуги во время войны

На фоне войны украинские власти несколько облегчили украинцам жизнь в плане оплаты коммунальных услуг. Например:

Верховная Рада приняла закон №7427, который запрещает повышение коммунальных тарифов для населения во время действия военного положения в Украине и шести месяцев после его завершения

Верховная Рада приняла закон №7531, который запрещает взыскание с населения долгов за коммуналку

Так закон №7427 предусматривает мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны. Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

"Запрет взыскания долгов за коммуналку помогает простым украинцам пройти сложные времена, потому что только официально более 5 млн. украинцев потеряли работу. Но коммунальный сектор сейчас переживает крайне непростые времена и вынужден работать себе в убыток". – рассказывал Фокусу в августе 2022 глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, до войны вопрос неплатежей решался путем повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, коммунальщики выживают благодаря дотациям из местных бюджетов.

Напомним, в декабре 2022 года Кабмин Украины решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций. Это позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.

Также Фокус рассказывал, в каких случаях украинцам могут пересчитать тарифы на коммуналку и почему.