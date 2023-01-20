Некоторым украинцам могут списать долги за коммуналку во время войны: условия
Во время военного положения в Украине действуют смягченные требования к оплате коммунальных услуг потребителями. Но война все еще продолжается, долги по коммуналке накапливаются, поэтому власти могут решить вопрос с задолженностью другим способом.
Из-за войны украинцы стали реже оплачивать счета за коммунальные услуги. Правительство даже "заморозило" часть тарифов, чтобы украинцам было легче платить, а теперь некоторым гражданам могут и вовсе списать задолженность за коммуналку. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8367 о внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию".
Кому спишут долги за коммуналку
В законопроекте предлагается списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, которые накопились в период активных военных (боевых) действий на территории, где находится жилье граждан. Получается, украинцам могут списать долги за услуги по:
- управлению многоквартирным домом;
- по снабжению и распределению природного газа для нужд бытовых потребителей;
- по снабжению и распределению электрической энергии;
- по снабжению тепловой энергии;
- по снабжению горячей водой, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;
- по обращению с бытовыми отходами.
Как платить за коммунальные услуги во время войны
На фоне войны украинские власти несколько облегчили украинцам жизнь в плане оплаты коммунальных услуг. Например:
- Верховная Рада приняла закон №7427, который запрещает повышение коммунальных тарифов для населения во время действия военного положения в Украине и шести месяцев после его завершения
- Верховная Рада приняла закон №7531, который запрещает взыскание с населения долгов за коммуналку
Так закон №7427 предусматривает мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду во время войны. Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех граждан на:
- услуги по распределению газа;
- тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;
- услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.
"Запрет взыскания долгов за коммуналку помогает простым украинцам пройти сложные времена, потому что только официально более 5 млн. украинцев потеряли работу. Но коммунальный сектор сейчас переживает крайне непростые времена и вынужден работать себе в убыток". – рассказывал Фокусу в августе 2022 глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его словам, до войны вопрос неплатежей решался путем повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, коммунальщики выживают благодаря дотациям из местных бюджетов.
Напомним, в декабре 2022 года Кабмин Украины решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций. Это позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.
Также Фокус рассказывал, в каких случаях украинцам могут пересчитать тарифы на коммуналку и почему.