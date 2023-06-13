Субсидії в Україні: що потрібно знати громадянам, які орендують житло

В Україні продовжують виплачувати не лише соціальну допомогу, а й субсидії на оплату комуналки. Фокус розповідає, чи зможуть отримати такий вид допомоги українці, які орендують житло у 2023 році.

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Українці, які орендують житло, зможуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області.

Зазначається, що в період з 1 травня по 30 вересня українцям розраховують житлові субсидії на період, що не опалюється. Для більшості громадян допомогу буде продовжено автоматично за умови, що не було змін у майновому становищі та складі домогосподарства.

Але деяким українцям доведеться повторно звертатися до держорганів, аби переоформити субсидії. Це, наприклад, стосується громадян, які мешкають в орендованому житлі. Їм для призначення субсидії необхідно подати заяву із декларацією.

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Також житлову субсидію призначать за особистим зверненням у таких випадках:

членам домогосподарства доводиться орендувати житло для проживання, за яке сплачують комунальні послуги;

число тих, що фактично проживають серед зареєстрованих осіб, менше кількості зареєстрованих;

домогосподарство планує оформити субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

домогосподарство має внутрішньо переміщених осіб, яким надають субсидію на адресу, що відрізняється від місця реєстрації.

Кому та куди подавати заяву на субсидію?

Заяву та декларацію на отримання субсидії потрібно подавати таким групам:

у домогосподарстві є внутрішні переселенці;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення та сплачують за послуги ЖКГ;

число фактично проживаючих у домогосподарстві менше, ніж зареєстрованих;

Документи на призначення житлових субсидій та пільг подаються до органів Пенсійного фонду України (ПФУ):

особисто;

поштою;

через вебпортал ПФУ;

через мобільний або додаток електронних послуг ПФУ.

Тим часом очікується, що після суттєвого підвищення тарифів на електроенергію в Україні збільшиться кількість охочих оформити субсидії. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, в уряді запланували спростити механізм отримання такої державної допомоги.

Для отримання грошей громадянинові достатньо надати лише скорочену версію заявки та відомості про склад сім'ї. А потім фахівці Міністерства самостійно зберуть усю необхідну інформацію про майбутнього субсидіанта.

Як раніше підрахували ЗМІ, опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень субсидії на місяць. Нагадаємо також, що Фокус у статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф" дослідив, які головні причини зміни тарифу на електроенергію для домогосподарств.