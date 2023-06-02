В Україні збільшать розмір субсидій: хто отримає більше для оплати комуналки

За словами заступника міністра соціальної політики Дарії Марчак, в Україні зараз субсидії отримують 2,2 мільйона домогосподарств, а 1,3 мільйона отримують пільги.

Related video

В Україні після перегляду тарифу на електроенергію деяким громадянам підвищать розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це заявила в ефірі телемарафону 1 червня заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

"Всі ті громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично взагалі не треба буде нічого робити, тому що субсидії для них збільшаться автоматично", — повідомила вона.

За словами чиновниці, через подорожчання тарифу на електроенергію за субсидіями звертатимуться ще більше громадян. Тобто загальна кількість субсидіантів збільшиться, але державна допомога покриватиме збільшену вартість тарифів.

Важливо

Ігри навколо "тарифного геноциду". Чому підвищення тарифу на світло — це нормально

"Ми працюємо над спрощенням механізму видачі субсидій як офлайн, так і онлайн", — зазначила Дарія Марчак.

Станом на сьогодні в Україні субсидії отримують 2,2 мільйона домогосподарств та 1,3 мільйона отримують пільги. Держава готова до того, що кількість людей, які потребують підтримки, збільшиться. Зокрема, в бюджет було закладено 37 мільярдів гривень на субсидії та пільги.

Важливо

Субсидії українцям призначатимуть по-новому: що змінилося

Як зміниться платіжки за світло після подорожчання тарифу

В Україні з 1 червня діятиме новий тариф на електроенергію для населення – 2,64 грн за кВт-годину. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, після підвищення тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї сім'ї зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Платити за новими платіжками населенню доведеться вже у липні.

Тим часом Фокус порахував різні варіанти платежів до 1 червня 2023 року та після:

Споживання 250 кВт-годин. Було: 360 грн. Буде: 660 грн.

Споживання 400 кВт-годин. Було: 468 грн. Буде: 1056 грн.

Споживання 650 кВт-годин. Було: 1032 грн. Буде: 1716 грн.

Виходить, що для домогосподарств щомісячні витрати на електричну енергію збільшаться на 300–700 грн.

Як раніше писав Фокус, недавнє підвищення тарифу на електричну енергію для побутових споживачів має на меті допомогти відновитися енергетичній системі, що постраждала від обстрілів з боку Росії.

Також Фокус у статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф" дослідив, які головні причини зміни тарифу на електроенергію для домогосподарств.