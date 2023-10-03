Виплати в Україні переглянуть: хто може залишитися без фінансової допомоги

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, кожну виплату оцінять на адекватність і визначать максимальні терміни отримання.

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Міністерство соціальної політики пише новий Соціальний кодекс і планує провести глобальне переформатування пільг. Усі соціальні виплати будуть оцінені на адекватність та уніфіковані. Це означає, що частина українців позбудуться будь-яких субсидій від держави, але про повне скасування всіх соціальних виплат не йдеться. Про це міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми сформуємо достатню кількість послуг, коли 80% населення буде охоплено послугами, людей будуть якісно супроводжувати і вони вийдуть зі складних життєвих обставин, тоді виплати самі по собі можна зменшити, тому що люди підуть в економічну активність", — роз'яснила Жолнович.

За словами міністра, відомство також проводить оцінку наявних виплат на економічну актуальність і доцільність.

У яких випадках надаватиметься соціальна допомога

Критеріями необхідності призначення соціальної допомоги будуть насамперед довічний догляд за станом здоров'я та бідність. При цьому підтримка в разі бідності має не лише допомогти людині вижити, а й дати їй можливість досягти економічної самостійності.

Жолнович зазначила, що система соціальних пільг в Україні "сильно фрагментована і заплутана", а самі виплати часто надаються на незрозумілих підставах. Тому в Мінсоцполітики пропонують створити прозору систему з кількох "зрозумілих і достатніх" виплат, які надаватимуться в таких випадках:

бідність;

вимушене безробіття;

втрата житла;

інші ризики, що потребують підтримки від держави.

"Водночас ми маємо одразу людей не дурити, а чітко казати, що в твоєму випадку є рік, щоб стати на ноги. Рік держава надаватиме підтримку, але людина також має зробити певні кроки — перенавчатися, шукати роботу, організовувати власну справу", — наголосила міністр.

Метою нових соціальних виплат буде інтеграція вразливих громадян у суспільство, їхня реалізація та отримання економічної самостійності.

Кому скасують виплати

Міністр соцполітики зазначила, що багато статусних виплат, які вже надано державою, скасувати неможливо, бо це закріплено в Конституції України. Щоб уникнути порушень прав громадян, відомство планує консультуватися з Конституційним судом.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і в нас не буде соціальних виплат. Це неможливо, це нерозумно і нераціонально. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалося, то, вочевидь, вона має бути переформатована в щось інше, в якусь підтримку, що буде людині справді потрібною і дієвою. Ось це і є новий суспільний договір", — підбила підсумки Оксана Жолнович.

Нагадаємо, деяким українцям виплатять від 900 до 1 500 гривень. Мер Віталій Кличко пояснював, хто отримає гроші від міста до Дня захисників і захисниць України.

Також Фокус писав, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень.