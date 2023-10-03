Выплаты в Украине пересмотрят: кто может остаться без финансовой помощи

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, каждую выплату оценят на адекватность и определят максимальные сроки получения.

Related video

Министерство социальной политики пишет новый Социальный кодекс и планирует провести глобальное переформатирование льгот. Все социальные выплаты будут оценены на адекватность и унифицированы. Это означает, что часть украинцев лишатся каких-либо пособий от государства, но речь о полной отмене всех социальных выплат не идет. Об этом министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Когда мы сформируем достаточное количество услуг, когда 80% населения будет охвачено услугами, людей будут качественно сопровождать и они выйдут из сложных жизненных обстоятельств, тогда выплаты сами по себе можно уменьшить, потому что люди пойдут в экономическую активность", – разъяснила Жолнович.

По словам министра, ведомство также проводит оценку существующих выплат на экономическую актуальность и целесообразность.

В каких случаях будет предоставляться социальная помощь

Критериями необходимости назначения социальной помощи будут прежде всего пожизненный уход по состоянию здоровья и бедность. При этом поддержка в случае бедности должна не только помочь человеку выжить, но и дать ему возможность достичь экономической самостоятельности.

Жолнович отметила, что система социальных льгот в Украине "сильно фрагментирована и запутана", а сами выплаты часто предоставляются на непонятных основаниях. Поэтому в Минсоцполитики предлагают создать прозрачную систему из нескольких "понятных и достаточных" выплат, которые будут предоставляться в таких случаях:

бедность;

вынужденная безработица;

потеря жилья;

другие риски, требующие поддержки от государства.

"Вместе с тем мы должны сразу людей не обманывать, а четко говорить, что в твоем случае есть год, чтобы стать на ноги. Год государство будет оказывать поддержку, но человек также должен сделать определенные шаги – переучиваться, искать работу, организовывать собственное дело", – подчеркнула министр.

Целью новых социальных выплат будет интеграция уязвимых граждан в общество, их реализация и получение экономической самостоятельности.

Кому отменят выплаты

Министр соцполитики отметила, что многие статусные выплаты, которые уже предоставлены государством, отменить невозможно, потому что это закреплено в Конституции Украины. Чтобы избежать нарушений прав граждан, ведомство планирует консультироваться с Конституционным судом.

"То есть я не хочу сказать, что выплаты у всех заберут, или что всех лишат, и у нас не будет социальных выплат. Это невозможно, это глупо и нерационально. Но каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилось, то, очевидно, она должна быть переформатирована во что-то другое, в какую-то поддержку, которая будет человеку действительно нужна и действенна. Вот это и есть новый общественный договор", – подвела итоги Оксана Жолнович.

Напомним, некоторым украинцам выплатят от 900 до 1 500 гривен. Мэр Виталий Кличко объяснял, кто получит деньги от города ко Дню защитников и защитниц Украины.

Также Фокус писал, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты от 5 до 30 тысяч гривен.