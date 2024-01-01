Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців з 1 січня 2024 року

З 1 січня в Україні зростає прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Відтак мають зрости суми виплат, а також розміри податків, прив’язані до цих показників. Фокус розбирався, що зміниться для українців у перший місяць нового 2024 року.

Related video

Новий рік гарантує нові зміни для багатьох громадян. З 1 січня 2024 року стартує другий етап запуску ринку землі. Він передбачає, що набувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи, однак до 10 тис. гектарів в одні руки. Реалізація державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, і надалі будуть під забороною. Крім того, з 1 січня 2024 року вступають у силу нові законодавчі положення про мовні квоти для телеканалів та радіо. Так, для загальнонаціональних та регіональних каналів квоти української мови збільшено до 90%. Разом з тим, бюджет на новий 2024 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Зокрема, з січня мінімалка зросте до 7 100 грн а з квітня — до 8 000 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складе 3028 грн, а для осіб, які втратили працездатність, зросте до 2361 грн. Фокус з’ясував, як ці показники вплинуть на пенсії та інші державні виплати, а також на податки.

Пенсії: кому підвищать виплати з січня 2024 року

У 2024-му підвищуються вимоги для виходу на пенсію за віком — з січня для цього потрібно накопичити 31 рік страхового стажу. У перший місяць нового року підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 2093 грн до 2361 грн. Відтак зросте розмір мінімальної пенсії — теж до 2361 грн, а також максимальної — з 20930 до 23 610 грн. Зазвичай збільшення пенсій у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму відбувається також з 1 січня. Однак у 2024-му доведеться почекати до березня. Як пояснив Фокусу Іван Хомич, адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича, у прикінцевих положеннях Закону України про державний бюджет на 2024 рік зазначено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій. Однак доплати за понаднормовий стаж уже з січня зростуть з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік.

Мінімальна пенсія у 2024-му зросте до 2361 грн через підвищення прожиткового мінімуму Фото: УНІАН

Разом з тим з 1 січня зросте мінімальна зарплата з 6700 грн до 7100 грн. Відтак мають перерахувати пенсію українцям, які досягли 65-річчя і мають 30 років стажу — для жінок та 35 років стажу — для чоловіків. Гарантований розмір пенсії для цієї категорії з 1 січня 2024 року збільшиться з 2680 до 2840 грн. Також частково це стосується чорнобильців, у яких в деяких випадках пенсія становить від п’яти мінімальних зарплат.

Важливо

Якщо не буде допомоги: індексацію пенсій з 1 березня може бути скасовано, — міністр (відео)

Загалом на 2024 рік заплановано підвищення пенсій у три етапи:

у січні та липні 2024 року — тим, хто отримує мінімальну пенсію, яким виповнилося 65 років і які мають повний страховий стаж (чоловіки — 35 років стажу, жінки — 30 років);

у березні 2024 року — підвищення отримають усі, чиї пенсії мають індексувати за планом, а також ті, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію – у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Субсидії: кому з українців скасують допомогу з 1 січня 2024 року

Допомогу для оплати житлово-комунальних послуг у вигляді субсидій українські сім’ї отримуватимуть і в 2024 році. Домогосподарствам, які мали право на субсидію у вересні 2023 року, у тому числі у кого її розмір становив 0 грн, органи Пенсійного фонду у жовтні автоматично провели розрахунок субсидії на цей опалювальний сезон. Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.

Домогосподарства, яким ПФУ у жовтні призначив субсидію, отримуватимуть її і з нового року

При розрахунку житлової субсидії на цей опалювальний період враховуються доходи за І – ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) — за серпень 2023 року. Звертатися за призначенням субсидії можна в будь-який місяць року в органи ПФУ. Утім, як розповів Фокусу керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельніков, трапляються непоодинокі випадки відмов у наданні субсидії. Зокрема, це відбувається коли:

площа квартири перевищує 130 кв.м, а площа будинку — 230 кв. м. (норма не стосується дитбудинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та ін.);

перевищує 130 кв.м, а площа будинку — 230 кв. м. (норма не стосується дитбудинків сімейного типу, прийомних, багатодітних сімей та ін.); особа володіє транспортним засобом віком менше 5 років або більш, ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно чи пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28 400 грн);

або більш, ніж одним транспортним засобом, з року випуску якого минуло менше 15 років (крім отриманих безоплатно чи пільгових ТЗ, мопедів, причепів, а також мотоциклів, вартість яких не перевищує 4 розміри мінімальної заробітної плати — у 2024 році ця сума становить 28 400 грн); у складі сім’ї є повнолітня особа, яка не навчалася, не була зареєстрована як безробітна , не отримувала доходу або він був менший за розмір мінімальної заробітної плати;.

, не отримувала доходу або він був менший за розмір мінімальної заробітної плати;. особа перебувала за кордоном в сукупності більше 60 днів на рік;

в сукупності більше 60 днів на рік; член сім’ї протягом року перед місяцем звернення за субсидією купив нерухомість або оплатив послуги на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень чи здійснив аналогічну суму благодійних внесків (крім медичних послуг, а також купівлі квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності);

чи здійснив аналогічну суму благодійних внесків (крім медичних послуг, а також купівлі квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності); наявність простроченої понад 3 місяці заборгованості за комунальні послуги , що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії — 680 грн);

, що перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням субсидії — 680 грн); людина не повернула надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди;

житлової субсидії за попередні періоди; є заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці;

понад 3 місяці; особа має у власності більше одного житлового приміщення (крім успадкованого житла, яке не здається в оренду, та житла, яке належить на правах спільної сумісної чи часткової власності; житла, розташованого на тимчасово окупованій території та ін.);.

приміщення (крім успадкованого житла, яке не здається в оренду, та житла, яке належить на правах спільної сумісної чи часткової власності; житла, розташованого на тимчасово окупованій території та ін.);. будь-хто із домогосподарства має кошти на депозитних рахунках, що сукупно перевищують 100 тис. грн.

У субсидії можуть відмовити, якщо заявник за рік до цього здійснив покупку на 50 тис. грн Фото: УНІАН

Андрій Шабельніков уточнив, що для того, щоб відновити субсидію в 2024 році, маючи борги за сплату за ЖКП чи аліментів, необхідно подати контролюючому органу (ПФУ) один з наступних документів:

рішення суду, що підтверджує погашення боргу по аліментах частинами;

довідку з медичної установи, що підтверджує алко- або наркозалежність особи;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або зниклою безвісти;

договір про реструктуризацію заборгованості чи рішення суду про її скасування.

Виплати субсидії відновлять з наступного місяця після надання відповідного документального підтвердження, додав експерт.

Допомога ВПО: що зміниться з 1 січня

Державна допомога внутрішньо переміщеним особам на проживання востаннє була автоматично продовжена на 6 місяців з 1 серпня 2023-го, тобто до 31 січня 2024-го. Тому тим, хто її отримував (2 тис. грн для всіх і 3 тис. грн для людей з інвалідністю та дітей), надійдуть виплати і в січні 2024 року. Проте з лютого допомога не буде продовжена тим, хто:

перебував за кордоном понад 30 календарних днів поспіль (окрім відрядження, перебування на лікуванні тощо);

відбуває покарання в місцях позбавлення волі;

засуджений за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених в розшук;

повернувся до покинутого місця проживання.

Важливо

В Україні роботодавцям більше платитимуть за працевлаштування ВПО: названо суми

Крім того, уряд проводить верифікацію майнового стану отримувачів. Тож виплати можуть припинити особам, які придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш, ніж 5 років; які мають на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тис. грн; придбали іноземну валюту, а також банківських металів на понад 100 тис. грн. З іншого боку, допомога ВПО буде продовжена автоматично ще на один шестимісячний період, якщо в родині:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

сукупний дохід на одного члена сім’ї протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність на 1 січня року, в якому приймається рішення (з 2024-го: 2361*4=9 444 грн).

ЄСВ, єдиний податок, збір за реєстрацію авто: що з ними буде в 2024 році

Як розповів Фокусу Андрій Шабельніков, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму вплине на розмір єдиного податку (ЄП), який сплачують підприємці на спрощеній системі оподаткування, та на мінімальний розмір єдиного соціального внеску, який роботодавець сплачує за працівників до ПФУ. Зокрема, єдиний податок:

для ФОП 1 групи становитиме 302,8 грн на місяць,

для ФОП 2 групи — 1420,0 грн на місяць.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ для всіх груп складе 1562 грн на місяць (січень — березень), а з квітня, коли вдруге підвищиться розмір мінімальної зарплати, зросте до 1760 грн.

Мінімальний розмір ЄСВ з 1 січня 2024 року становитиме 1562 грн Фото: pexels.com

Як уточнив Шабельніков, для ФОП 1 та 2 груп, які зареєстровані на окупованих територіях або на території ведення бойових дій, сплата ЄП залишається добровільною, як і сплата ЄСВ, проте несплата останнього негативно позначається на страховому стажі.

У 2024 році зростає податок на нерухомість, який українці сплачуватимуть за минулий рік. Сума податку прив’язана до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, за який нараховується податок, та становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м. Тобто у новому році за кожен додатковий квадратний метр доведеться сплачувати 100,5 грн.

З 1 січня до 7100 грн підвищиться максимальний розмір допомоги по безробіттю, який в умовах війни дорівнює мінімалці

З 1 січня змінюються також суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто на території України. Розмір збору залежить від прожиткового мінімуму та вартості легкового автомобіля без урахування ПДВ. Так, при першій реєстрації автівки доведеться заплатити збір у розмірі:

3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620,0 грн);

(499 620,0 грн); 4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не більше 290 розмірів прожиткового мінімуму (499 620,0 грн — 878 120,0 грн);

(499 620,0 грн — 878 120,0 грн); 5% – якщо вартість авто перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму — більше 878,1 тис. грн.

З 1 січня 2024 року до 7100 грн збільшиться максимальний розмір допомоги по безробіттю. Він, як відомо, в умовах воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. Разом з тим, зросте зарплата на суспільно-корисних роботах – з 6700 грн – 10050 грн до 7100 – 10650 грн за відпрацьований повний місяць. Також з 1 січня компенсація роботодавцю за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю І групи буде складати 106,5 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат), а ІІ групи – 71 тис. грн (10 мінімальних заробітних плат).

Газ, електроенергія, вода: що з тарифами у 2024 році

Тарифи на ЖКП в уряді пообіцяли не змінювати до кінця опалювального сезону. Тож тариф на газ у січні становитиме 7,96 грн за кубометр для клієнтів "Нафтогаз Україна" (для 98% побутових споживачів). Загалом вартість газу в різних компаній становить 7,7 — 9,99 грн за кубометр. У січні населення за електроенергію платитиме за тарифом 2,64 грн за кВт*годину. Як запевнили у профільному відомстві, до кінця опалювального сезону діятиме положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії для забезпечення громадян доступною електроенергією.

У січні населення платитиме за електроенергію за тарифом 2,64 за кВт*год Фото: dnpr.com.ua

Попри нарікання в асоціації "Укрводоканалекологія", що для повноцінної роботи підприємств у 2024 році тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мають бути підвищені на 50%, — масового підняття тарифів на воду не відбулося. За винятком деяких міст. Так, у Львові з нового року зросте розмір плати за абонентське обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються споживачам за індивідуальними договорами. Для тих, хто не має лічильників, вартість послуг з водопостачання збільшиться на 37,7%, а для тих, у кого є, — на 6,2%. Крім того, Кропивницька міська рада встановила нові тарифи на водопостачання й водовідведення для селища Нового. Однак споживачі платитимуть, як і раніше, а різницю між тарифами покриватимуть з міського бюджету.

Наприкінці весни в Україні можуть підвищити тариф на електроенергію до 3,5 грн за кВт*год

Утім у короткостроковій перспективі перегляд тарифів неминучий, певен експерт з питань ЖКП Олег Попенко. "В кінці весни — на початку літа треба очікувати підняття тарифів у першу чергу на електроенергію — до 3,5 грн за кВт*годину. Сьогодні є політичне рішення щодо фіксації тарифів на електроенергію, то їх піднімати ніхто не буде. Тому поки тарифи для водоканалів підвищуватися не будуть", — сказав він Фокусу.

Важливо