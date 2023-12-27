Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію для населення: як це вплине на тариф

Ціна на електроенергію для побутових споживачів збережеться на колишньому рівні — 2,64 грн за кВт⋅год.

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Кабінет Міністрів України продовжив дію постанови про покладання спеціальних обов'язків на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після засідання уряду 27 грудня.

Тариф на світло

Ціна на електроенергію для побутових споживачів становитиме 2,64 грн за кВт⋅год, як і раніше.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону, зазначив Шмигаль.

Механізм ПСО

Механізм ПСО передбачає покладання державою спеціальних обов'язків на окремих учасників ринку з метою досягнення певної мети — захисту суспільних інтересів. У цьому випадку йдеться про захист населення від стрімкого підвищення цін на електроенергію та підтримку виробників.

Відповідно до постанови Кабміну, постачальники електроенергії, які обслуговують побутових споживачів, будуть зобов'язані закуповувати електроенергію за ціною, встановленою державою. При цьому різниця між закупівельною та відпускною ціною компенсуватиметься державою.

Скоригована угода з ЄІБ

Крім того, Кабмін скоригував угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. Це дасть змогу Національній енергетичній компанії "Укренерго" отримати понад 3 млн євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

Нагадаємо, що в серпні уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до кінця квітня 2024 року. Це дало змогу зберегти без змін тарифи на тепло для населення

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року до 2,64 грн за кВт. За такою ціною українці мали платити за цю комунальну послугу до 31 грудня 2023 року включно.