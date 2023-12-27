Кабмин продлил действие ПСО на электроэнергию для населения: как это повлияет на тариф

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей сохранится на прежнем уровне — 2,64 грн за кВт⋅ч.

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Кабинет Министров Украины продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль после заседания правительства 27 декабря.

Тариф на свет

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей составит 2,64 грн за кВт⋅ч, как и прежде.

Такое решение было принято для того, чтобы не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона, отметил Шмыгаль.

Механизм ПСО

Механизм ПСО предусматривает возложение государством специальных обязанностей на отдельных участников рынка с целью достижения определенной цели – защиты общественных интересов. В данном случае речь идет о защите населения от стремительного повышения цен на электроэнергию и поддержке производителей.

В соответствии с постановлением Кабмина, поставщики электроэнергии, которые обслуживают бытовых потребителей, будут обязаны закупать электроэнергию по цене, установленной государством. При этом разница между закупочной и отпускной ценой будет компенсироваться государством.

Скорректированное соглашение с ЕИБ

Кроме того, Кабмин скорректировал соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Это позволит Национальной энергетической компании "Укрэнерго" получить более 3 млн евро для оплаты счетов подрядчиков за выполненные работы.

Напомним, что в августе правительство продлило действие ПСО на рынке природного газа до конца апреля 2024 года. Это позволило сохранить без изменений тарифы на тепло для населения

Напомним, Кабинет Министров Украины повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2023 года до 2,64 грн за кВт. По такой цене украинцы должны были платить за эту коммунальную услугу до 31 декабря 2023 года включительно.