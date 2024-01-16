Українцям знову виплатять гроші від ООН: як отримати 10 800 гривень

Деякі громадяни України можуть знову отримати грошові виплати, які здійснює УВКБ ООН. Так, з 15 січня реєстрація на отримання грошової допомоги стартувала у 18 українських містах.

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Благодійний фонд "Право на захист" із 15 січня 2024 року відновив збір даних на отримання фінансової допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Про це йдеться в Telegram-каналі організації.

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Зазначається, що благодійний фонд "Право на захист" є офіційним партнером агентства зі збору даних, на підставі яких українцям виплачують гроші.

Грошова допомога від ООН: хто може отримати

Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій, а щомісячний дохід не перевищує рівень у 5,4 тисячі гривень на місяць. За даними фонду, заявникам виплатять по 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Цю суму виплачуватимуть три місяці, тобто загалом розмір виплати становитиме 10 800 гривень.

Право подати заявку є в українців, які відповідають таким критеріям:

батьки-одинаки, які піклуються про неповнолітніх дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;

сім'ї літніх людей, старших за 55 років;

сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.

Відомо, що подавати заявку на виплату грошової допомоги з 15 січня можна в таких містах:

Львів (також Львівська, Тернопільська, Волинська, Рівненська області);

Кропивницький;

Полтава;

Кременчук;

Черкаси;

Дніпро;

Запоріжжя;

Одеса;

Чернігів;

Суми;

Кривий Ріг;

Харків;

Миколаїв;

Умань;

Ізмаїл;

Вінниця;

Хмельницький;

Кам'янець-Подільський;

Херсонська область (працюватимуть мобільні групи);

Київська область (працюватимуть мобільні групи).

Детальніше про те, де і коли саме відбувається реєстрація можна дізнатися за телефоном: 0 800 307 711.

Як подати заявку на грошову допомогу від ООН

Щоб подати заявку на отримання допомоги від ООН потрібно підготувати й подати такі документи:

індивідуальний податковий номер платника податків (ІПН);

документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки заявника;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що засвідчує факт опіки над дитиною;

документ про інвалідність або хронічне захворювання (посвідчення або медична довідка).

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Нагадаємо, у січні в Тернопільській області стартував прийом заявок на виплату грошової допомоги від Червоного Хреста в Україні. Відомо, що благодійна організація збирається виплачувати громадянам три місяці по 3,2 тисячі гривень. Зареєструватися на виплати можна до 26 січня. Також Фокус пояснював, кому з переселенців скасують державні виплати у 2024 році.