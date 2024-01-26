Верещук заявила про оптимізацію виплат переселенцям: Україна скоротить витрати (відео)

За даними віцепрем'єрки, в Україні понад 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 млн щомісяця отримують виплати.

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Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) буде оптимізовано. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, це пов'язано зі зменшенням дохідної частини бюджету України та вимогами міжнародних партнерів.

"Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами 2 роки достатньо для того, щоб адаптуватися", — пояснила Верещук.

Скільки грошей виплатила Україна переселенцям

У 2022 році Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума збільшилася до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році гроші на допомогу для ВПО знову складуть близько 57 мільярдів гривень.

Скільки осіб отримують виплати

За даними Верещук, в Україні понад 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Вона підкреслила, що кількість переселенців постійно змінюється через міграцію і повернення людей, але також зазначила збільшення їхньої кількості у зв'язку з евакуацією з прифронтових районів.

"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, наприклад, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливими", — зазначила Верещук.

Нагадаємо, міжнародна організація ACTED виплачуватиме 3,6 тисячі гривень допомоги українцям. У Мінреінтеграції пояснили, хто може претендувати на підтримку.

Раніше повідомлялося, що частина українців зі статусом ВПО з 1 лютого втратить виплати. У правозахисній організації "Десяте квітня" пояснили, що грошова допомога ВПО згідно із законом призначається на пів року.