Французький фонд виплатить українцям понад 10 тисяч гривень: хто отримає гроші

За інформацією Мінреінтеграції, на фінансову підтримку можуть розраховувати громадяни з 24 областей. Їм також нададуть продовольчу допомогу та посприяють у відновленні житла.

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В Україні реалізовують нову міжнародну програму для гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Крім продовольчої допомоги, деякі українці отримають і фінансову підтримку у розмірі 3,6 тисячі гривень від міжнародної організації ACTED. Про це 24 січня повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Грошові виплати на дитину під час війни: яку підтримку надає UNICEF

Зазначається, що проєкт "Консорціум Реагування: надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)", покликаного підтримати громадян, які постраждали від військового конфлікту фінансується урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID, а безпосередньо виплати надає міжнародна неурядова організація ACTED в Україні. Проєкт триватиме увесь 2024 рік.

"Передбачається надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною", — кажуть у Мінреінтеграції.

Грошові виплати від ACTED: хто отримає

Українські сім'ї в рамках проєкту також можуть оформити грошову допомогу від ACTED. Розмір виплат — 3,6 тисячі гривень на одну особу впродовж трьох місяців. Але організація після затвердження заявки виплатить одразу усю суму, тобто сім'я отримає 10,8 тисячі гривень.

У відомстві зауважили, що гуманітарна програма розрахована:

на внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

на постраждалих від військового конфлікту громадян, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях країни;

на громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Допомога надаватиметься у наступних областях:

у Чернівецькій;

у Чернігівській;

у Черкаській;

у Донецькій;

у Дніпропетровській;

у Івано-Франківській;

у Харківській;

у Херсонській;

у Хмельницькій;

у Кіровоградській;

у Київській;

у Луганській;

у Львівській;

у Миколаївській;

у Одеській;

у Полтавській;

у Рівненській;

у Сумській;

у Тернопільській;

у Вінницькій;

у Волинській;

у Запорізькій;

у Закарпатській;

у Житомирській.

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Виплати для ВПО можуть отримати ще більше українців: кому нададуть допомогу

Нагадаємо, нещодавно про фінансову підтримку українців оголосив благодійний фонд Action Against Hunger (ACF). Але допомогу отримають українці, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабне вторгнення ЗС РФ і переїхали в Івано-Франківську область. Також Фокус розповідав, хто із переселенців втратить державні виплати у 2024 році.