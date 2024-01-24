Французский фонд выплатит украинцам более 10 тысяч гривен: кто получит деньги

По информации Минреинтеграции, на финансовую поддержку могут рассчитывать граждане из 24 областей. Им также предоставят продовольственную помощь и помогут в восстановлении жилья.

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В Украине реализовывают новую международную программу для гуманитарной поддержки граждан, пострадавших от войны. Кроме продовольственной помощи, некоторые украинцы получат и финансовую поддержку в размере 3,6 тысячи гривен от международной организации ACTED. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что проект "Консорциум Реагирования: предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2024)", призванного поддержать граждан, пострадавших от войны, финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID, а непосредственно выплаты предоставляет международная неправительственная организация ACTED в Украине. Проект продлится весь 2024 год.

"Предусматривается предоставление продовольственной помощи, помощи по восстановлению жилья, экономического восстановления, обеспечения водой, санитарией и гигиеной", — говорят в Минреинтеграции.

Денежные выплаты от ACTED: кто получит

Украинские семьи в рамках проекта также могут оформить денежную помощь от ACTED. Размер выплат — 3,6 тысячи гривен на одного человека в течение трех месяцев. Но организация после утверждения заявки выплатит сразу всю сумму, то есть семья получит 10,8 тысячи гривен.

В ведомстве отметили, что гуманитарная программа рассчитана:

на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

на пострадавших от военного конфликта граждан, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;

на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Помощь будет предоставляться в следующих областях:

в Черновицкой;

в Черниговской;

в Черкасской области;

в Донецкой области;

в Днепропетровской области;

в Ивано-Франковской области;

в Харьковской;

в Херсонской области;

в Хмельницкой;

в Кировоградской;

в Киевской области;

в Луганской;

во Львовской;

в Николаевской;

в Одесской области;

в Полтавской;

в Ровенской;

в Сумской;

в Тернопольской области;

в Винницкой области;

в Волынской области;

в Запорожской;

в Закарпатской области;

в Житомирской.

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Выплаты для ВПЛ могут получить еще больше украинцев: кому окажут помощь

Напомним, недавно о финансовой поддержке украинцев объявил благотворительный фонд Action Against Hunger (ACF). Но помощь получат украинцы, которые стали вынужденными переселенцами из-за полномасштабного вторжения ВС РФ и переехали в Ивано-Франковскую область. Также Фокус рассказывал, кто из переселенцев потеряет государственные выплаты в 2024 году.