Французский фонд выплатит украинцам более 10 тысяч гривен: кто получит деньги
По информации Минреинтеграции, на финансовую поддержку могут рассчитывать граждане из 24 областей. Им также предоставят продовольственную помощь и помогут в восстановлении жилья.
В Украине реализовывают новую международную программу для гуманитарной поддержки граждан, пострадавших от войны. Кроме продовольственной помощи, некоторые украинцы получат и финансовую поддержку в размере 3,6 тысячи гривен от международной организации ACTED. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.Важно
Отмечается, что проект "Консорциум Реагирования: предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2024)", призванного поддержать граждан, пострадавших от войны, финансируется правительством США через Бюро гуманитарной помощи USAID, а непосредственно выплаты предоставляет международная неправительственная организация ACTED в Украине. Проект продлится весь 2024 год.
"Предусматривается предоставление продовольственной помощи, помощи по восстановлению жилья, экономического восстановления, обеспечения водой, санитарией и гигиеной", — говорят в Минреинтеграции.
Денежные выплаты от ACTED: кто получит
Украинские семьи в рамках проекта также могут оформить денежную помощь от ACTED. Размер выплат — 3,6 тысячи гривен на одного человека в течение трех месяцев. Но организация после утверждения заявки выплатит сразу всю сумму, то есть семья получит 10,8 тысячи гривен.
В ведомстве отметили, что гуманитарная программа рассчитана:
- на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- на пострадавших от военного конфликта граждан, проживающих на деоккупированных, прифронтовых и стабильных территориях страны;
- на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Помощь будет предоставляться в следующих областях:
- в Черновицкой;
- в Черниговской;
- в Черкасской области;
- в Донецкой области;
- в Днепропетровской области;
- в Ивано-Франковской области;
- в Харьковской;
- в Херсонской области;
- в Хмельницкой;
- в Кировоградской;
- в Киевской области;
- в Луганской;
- во Львовской;
- в Николаевской;
- в Одесской области;
- в Полтавской;
- в Ровенской;
- в Сумской;
- в Тернопольской области;
- в Винницкой области;
- в Волынской области;
- в Запорожской;
- в Закарпатской области;
- в Житомирской.
Напомним, недавно о финансовой поддержке украинцев объявил благотворительный фонд Action Against Hunger (ACF). Но помощь получат украинцы, которые стали вынужденными переселенцами из-за полномасштабного вторжения ВС РФ и переехали в Ивано-Франковскую область. Также Фокус рассказывал, кто из переселенцев потеряет государственные выплаты в 2024 году.