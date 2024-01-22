Денежные выплаты на ребенка во время войны: какую поддержку оказывает UNICEF

По информации Министерства социальной политики, единовременная выплата за счет организации в размере 3 600 гривен предоставляется на каждого члена семьи в месяц, а еще по 6,660 гривны выплачивают на каждого ребенка.

Related video

Детский фонд ООН (UNICEF) и Министерство социальной политики Украины продолжают оказывать финансовую помощь малообеспеченным украинским семьям с детьми. Финансовую помощь получают украинцы, которые живут в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоца.

Важно

Более 50 тысяч гривен: кто из украинцев может получить выплаты от ЮНИСЕФ

"Благодаря международным партнерам помощь оказывается тем, кто в ней критически нуждается, без увеличения нагрузки на государственный бюджет", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что размер финансовой помощи составляет 3,6 тысячи гривен, которую выплачивают каждому взрослому получателю, а еще 6,660 гривны выплачивают на каждого ребенка. Отмечается, что выплаты в первую очередь получают:

малообеспеченные семьи с детьми, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

малообеспеченные многодетные семьи с детьми до 18 лет, не получающих других выплат от международных организаций.

"Министерство формирует по данным реестров категорию граждан, которая больше всего нуждается в финансовой поддержке, а гуманитарные партнеры направляют средства на помощь этим семьям", — подчеркнули в Минсоце.

По состоянию на сейчас денежные выплаты уже получили 4,755 семьи. В общем было выделено 316 миллиона гривен, но плановый объект проекта – 333 миллиона гривен. Поэтому выплата финансовой помощи продолжится в 2024 году, поскольку украинское правительство хочет предоставить дополнительные деньги для 5 тысяч семей.

Помощь от ООН: сколько выплатят украинцам

На выплаты от организации могут рассчитывать те украинцы, которые еще не пользовались помощью от международных организаций. Также ежемесячный доход претендентов на материальную помощь от ООН должен быть не больше 5,4 тысячи гривен.

УВКБ ООН собирается выплатить украинским семьям по 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Такая сумма будет поступать украинцам три месяца, то есть в целом размер выплаты составит 10,800 гривен.

Чтобы подать заявку на получение помощи от ООН нужно подготовить и подать следующие документы:

индивидуальный налоговый номер налогоплательщика (ИНН);

документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

IBAN банковской карты заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий факт опеки над ребенком;

документ об инвалидности или хроническом заболевании (удостоверение или медицинская справка).

Важно

Украинкам выплатят 5 тысяч долларов на воспитание детей: детали

Отметим, что в ООН с октября 2023 года выплачивают увеличенную финансовую помощь пострадавшим от войны гражданам Украины.

Напомним, как ранее писал Фокус, на денежные выплаты ВПЛ может претендовать еще одна категория украинцам. Государство будет выплачивать: