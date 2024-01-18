Украинкам выплатят 5 тысяч долларов на воспитание детей: детали

Как рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, гранты предоставят женщинам в возрасте от 18 до 54 лет. Эти деньги должны потратить на организацию собственного дела.

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Гражданки Украины из Киевской и Житомирской областей, которым нравится ухаживать за детьми, могут получить грант и открыть собственный детский сад в своем доме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кто получит грант

Принять участие в программе, которая проходит при поддержке Международной организации труда и Всеукраинского фонда "Крок за шагом", могут украинки в возрасте от 18 до 54 лет. Цель инициативы — создать доступные услуги по уходу и развитию маленьких украинцев.

Отмечается, что в рамках конкурса организаторы 30 участниц. Для них организуют и проведут учебный курс, во время которого женщины ознакомятся с основными аспектами создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.

"Пять самых мотивированных участниц получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте. Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны для населения с ограниченными финансовыми возможностями", — говорят в Минреинтеграции.

Для участия нужно заполнить форму по ссылке. Сделать это нужно до 28 января.

Выплаты от ООН: кому окажут помощь в 2024 году

С 15 января благотворительный фонд "Право на защиту" собирает данные граждан, которые хотят получить финансовую помощь от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

возглавляют одна одинокая или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Известно, что украинские семьи, заявки которых будут пройдут проверку, смогут рассчитывать на помощь, размер которой составляет 3,6 тысячи гривен на каждого человека. Средства будут поступать три месяца подряд, то есть общая сумма выплаты составит 10 800 гривен.

Напомним также, что дополнительные средства могут также получить граждане, которые вынуждены были выехать в Ивано-Франковскую область из-за полномасштабного вторжения РФ. Финансовую поддержку украинцам предоставит французская международная организация Action Against Hunger (ACF)