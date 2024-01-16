Українцям виплатять нову міжнародну допомогу: хто отримає

Додаткові виплати переселенцям надасть благодійний фонд Action Against Hunger. Попередню реєстрацію вже відкрито, однак отримати гроші зможе тільки певна категорія переселенців.

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Французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) обіцяє виплатити грошову допомогу громадянам України, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабне вторгнення ЗС РФ і переїхали в Івано-Франківську область протягом останнього місяця. Про це йдеться на сайті Zayava.info.

Як подати заявку

Заявку на отримання фінансової допомоги можна подати онлайн. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму, яка доступна за посиланням. Під час реєстрації важливо вказати:

прізвище та ім'я;

дату народження;

контактний номер телефону;

громаду/місто тимчасової реєстрації;

дату взяття на облік як ВПО згідно з довідкою переселенця;

з якої області ви переїхали.

Про розмір фінансової допомоги поки що не повідомляють, проте з претендентами після реєстрації заявки зв'яжуться представники фонду, які розкажуть про наступні кроки для отримання виплат.

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Допомога від ООН: скільки виплатять українцям

Виплати надаються тим, хто ще не користувався допомогою від міжнародних організацій. Також щомісячний дохід претендента на матеріальну допомогу від ООН не повинен перевищувати 5,4 тисячі гривень. Заявникам виплатять по 3,6 тисячі гривень на кожну людину. Цю суму виплачуватимуть три місяці, тобто загалом розмір виплати становитиме 10 800 гривень.

Щоб подати заявку на отримання допомоги від ООН потрібно підготувати й подати такі документи:

індивідуальний податковий номер платника податків (ІПН);

документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки заявника;

свідоцтво про народження дитини;

документ, що засвідчує факт опіки над дитиною;

документ про інвалідність або хронічне захворювання (посвідчення або медична довідка).

Зазначимо, що в ООН із жовтня 2023 року виплачують збільшену фінансову допомогу постраждалим від війни громадянам України.

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До слова, у січні в Тернопільській області стартував прийом заявок на виплату грошової допомоги від Червоного Хреста в Україні. Відомо, що благодійна організація збирається виплачувати громадянам три місяці по 3,2 тисячі гривень.