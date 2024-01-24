Українці зі статусом ВПО можуть втратити виплати з 1 лютого: кому їх подовжать

За законом допомога переселенцям призначається на пів року, але її можна оформити повторно. Громадяни, які почали отримувати виплати у серпні, вже наступного місяця ризикують їх втратити.

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Частина українців зі статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи) з 1 лютого втратить виплати. Детальніше про це в інтерв’ю виданню "Подробиці" розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що міністерство подало в Кабмін зміни до постанови про виплату ВПО на проживання, де "суттєво пом'якшено" критерії. Фахівці зрозуміли, що у регіонах, де проживає найбільше переселенців, немає очного навчання.

"Якщо його немає, то один з членів домогосподарства змушений бути залучений у вихованні дітей і це критерій, який ми врахували", — підкреслила Жолнович.

Тобто якщо сім’я складається з чотирьох осіб, хтось з батьків буде доглядати за дітьми, а інший — працювати.

"Ми продовжуємо оплату пенсіонерам, бо розуміємо, що для них це основне джерело підтримки і їхнього проживання, також для людей з інвалідністю ми постаралися врахувати всі можливі опції, щоб зберегти підтримку внутрішньо переміщеним особам", — додала міністерка.

У правозахисній організації "Десяте квітня" пояснили, що грошова допомога ВПО за законом призначається на пів року. Тобто люди, які оформили виплати 1 серпня, вже 1 лютого не отримуватимуть гроші.

Однак виплати для ВПО можна подовжити, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 9444 гривень;

у складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віку до шести років (включно) або дітьми, хворими на тяжкі хвороби; особи з інвалідністю I чи II групи; багатодітні батьки неповнолітніх дітей; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, дітьми з інвалідністю віком до 18 років, особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу або особами старшими за 80 років; фізичні особи, які надають соціальні послуги, студенти денної або дуальної форми, що не проживають в гуртожитку;

у складі отримувачів є працездатна особа, яка за перші пів року працевлаштувалась, зареєструвалась як підприємець або отримала допомогу на навчання та заробляє на місяць (в середньому) не більше за 7083 гривень.

"Загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення, тобто продовжуватись виплата грошової допомоги ВПО ще строком на 6 місяців не буде", — додали юристи.

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