Украинцы со статусом ВПЛ могут потерять выплаты с 1 февраля: кому их продлят

По закону помощь переселенцам назначается на полгода, но ее можно оформить повторно. Граждане, которые начали получать выплаты в августе, уже в следующем месяце рискуют их потерять.

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Часть украинцев со статусом ВПЛ (внутренне перемещенного лица) с 1 февраля потеряет выплаты. Подробнее об этом в интервью изданию "Подробности" рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что министерство подало в Кабмин изменения в постановление о выплате ВПЛ на проживание, где "существенно смягчены" критерии. Специалисты поняли, что в регионах, где проживает больше всего переселенцев, нет очного обучения.

"Если его нет, то один из членов домохозяйства вынужден быть вовлечен в воспитание детей и это критерий, который мы учли", — подчеркнула Жолнович.

То есть если семья состоит из четырех человек, кто-то из родителей будет ухаживать за детьми, а другой — работать.

"Мы продолжаем оплату пенсионерам, потому что понимаем, что для них это основной источник поддержки и их проживания, также для людей с инвалидностью мы постарались учесть все возможные опции, чтобы сохранить поддержку внутренне перемещенным лицам", — добавила министр.

В правозащитной организации "Десяте квітня" объяснили, что денежная помощь ВПЛ по закону назначается на полгода. То есть люди, которые оформили выплаты 1 августа, уже 1 февраля не будут получать деньги.

Однако выплаты для ВПЛ можно продлить, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 9444 гривен;

в составе получателей есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми в возрасте до шести лет (включительно) или детьми, больными тяжелыми болезнями; лица с инвалидностью I или II группы; многодетные родители несовершеннолетних детей; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет, лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства или лицами старше 80 лет; физические лица, предоставляющие социальные услуги, студенты дневной или дуальной формы, не проживающие в общежитии;

в составе получателей есть трудоспособное лицо, которое за первые полгода трудоустроилось, зарегистрировалось как предприниматель или получило помощь на обучение и зарабатывает в месяц (в среднем) не более 7083 гривен.

"Общий срок получения помощи не может превышать 12 месяцев с месяца назначения, то есть продолжаться выплата денежной помощи ВПЛ еще сроком на 6 месяцев не будет", — добавили юристы.

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