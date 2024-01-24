В Украине вывели из эксплуатации два энергоблока: будут ли отключения света

Генерирующее оборудование ремонтируют, но в резерве энергетики имеют еще блок ТЭС. Украинцев призвали ответственно отнестись к потреблению света в пиковые часы.

Related video

В Украине вывели на аварийный ремонт две единицы генерирующего оборудования. Об этом 24 января проинформировали в Министерстве энергетики.

Однако энергетики заверили, что система сбалансирована. При необходимости будет запущен в эксплуатацию блок ТЭС, который сейчас находится в резерве.

В министерстве напомнили, что важно уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления. Речь идет о времени с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00. Украинцев призвали потреблять свет ответственно.

"Ситуация контролируемая. Стабилизационные графики отключений не применяются", — отметила пресс-служба.

Вечером 23 января в Польше возник избыток электроэнергии, который забрала Украина. Речь идет о 1600 МВт*ч. Сейчас дефицита в энергосистеме нет, а потребности потребителей покрывает собственная генерация.

Ситуация в регионах

В Харьковской области восстановили электроснабжение более 10 тысячам потребителей. Без света остаются еще более 700 абонентов. Также часть потребителей в Харькове и области осталась без газа после обстрелов.

В Днепропетровской области по техническим причинам свет исчез у 184 потребителей. В Донецкой области энергетикам удалось запитать за сутки 37 населенных пунктов, но из-за обстрелов отключались 4,3 тысячи абонентов. Напряжения до сих пор нет в 76 населенных пунктах.

В Сумской области свет удалось вернуть в два населенных пункта. Еще 57 — остаются обесточенными. На Херсонщине нет света у 26 тысяч точек учета, в самом Херсоне — у 3,3 тысячи потребителей.

Напомним, на аукционе выставили боксерские перчатки с подписью президента Владимира Зеленского. Одесский предприниматель заплатил за них 5 миллионов гривен.

Вечером 23 января ВС РФ обстреляли центр Харькова. Одна из вражеских ракет попала в историческое здание, которому почти 130 лет.