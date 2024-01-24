Боксерские перчатки с подписью Зеленского продали на аукционе за 5 миллионов гривен

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В Киеве состоялся Благотворительный вечер бокса, в рамках которого прошел аукцион с целью сбора средств для восстановления и укрытия спортивной школы №2 в Николаеве, поврежденной в результате российских обстрелов. Все четыре лота, среди которых боксёрские перчатки с подписью Владимира Зеленского, приобретены одесским бизнесменом за 5 миллионов гривен. Об этом в Facebook сообщила Татьяна Домбровская, депутат Николаевского городского совета, вице-президент Федерации бокса Николаевской области.

"Этот аукцион организаторы проводили с целью собрать средства на восстановление нашей спортивной школы №2, которая подверглась значительным разрушениям из-за российских обстрелов. Работа над Благотворительным вечером бокса полностью оправдала усилия всей команды — нам в рамках аукциона удалось собрать 5 000 000 грн на восстановление школы", — отметила Татьяна Домбровская.

Организаторами мероприятия выступили бойцовский клуб SPARTABOX и вице-президент Лиги бокса Белых Воротничков Игорь Фаниян. Все четыре благотворительных лота были приобретены бизнесменом из Одессы.

"Хочу поблагодарить всех, кто был приобщен к организации, а особенно господина Игоря Фанияна, за подготовку и проведение этого мероприятия, а также всех, кто присоединился к нашей благородной цели! Отдельное спасибо Владимиру Зеленскому за наш супер-лот — боксерские перчатки с подписью Президента. Также спасибо Министерству спорта и Национальному олимпийскому комитету за содействие в организации мероприятия, а также всем нашим соорганизаторам и партнерам — без вас бы ничего не получилось. Замечательно, что, благодаря нашему объединению усилий, Николаевская спортивная школа получила шанс на восстановление, а любители бокса со всей страны смогли увидеть замечательные поединки собственными глазами. Вместе мы можем творить настоящие чудеса! Все будет Украина!", — резюмировала Татьяна Домбровская.