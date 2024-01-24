Боксерські рукавички з підписом Зеленського продали на аукціоні за 5 мільйонів гривень

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У Києві відбувся Благодійний вечір боксу, в рамках якого пройшов аукціон з метою збору коштів для відновлення та укриття спортивної школи №2 у Миколаєві, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. Всі чотири лоти, серед яких боксерські рукавички з підписом Володимира Зеленського, придбані одеським бізнесменом за 5 мільйонів гривень. Про це у Facebook повідомила Тетяна Домбровська, депутатка Миколаївської міської ради, віце-президент Федерації боксу Миколаївської області.

"Цей аукціон організатори проводили з метою зібрати кошти на відновлення нашої спортивної школи №2, яка зазнала значних руйнувань через російські обстріли. Робота над Благодійним вечором боксу повністю виправдала зусилля усієї команди — нам в рамках аукціону вдалося зібрати 5 000 000 грн на відновлення школи", — зазначила Тетяна Домбровська.

Організаторами заходу виступили бійцівський клуб SPARTABOX та віце-президент Ліги боксу Білих Комірців Ігор Фаніян. Усі чотири благодійні лоти були придбані бізнесменом із Одеси.

"Хочу подякувати усім, хто був долучений до організації, а особливо пану Ігорю Фаніяну, за підготовку та проведення цього заходу, а також усім , хто приєднався до нашої благородної цілі! Окремо дякую Володимиру Зеленському за наш супер-лот — боксерські рукавички з підписом Президента. Також дякую Міністерству спорту та Національному олімпійському комітету за сприяння в організації заходу, а також всім нашим співорганізаторам та партнерам — без вас би нічого не вийшло. Чудово, що, завдяки нашому обʼєднанню зусиль, Миколаївська спортивна школа отримала шанс на відновлення, а любителі боксу з усієї країни змогли побачити чудові поєдинки на власні очі. Разом ми можемо творити справжні дива! Все буде Україна!", — резюмувала Тетяна Домбровська.