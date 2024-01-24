ВС РФ обстреляли центр Харькова: ракета попала в историческое здание, пострадал ребенок (фото)

В ОВА рассказали, что во время вечернего обстрела Харькова получил ранение 4-летний ребенок. Российская ракета ударила по дому в центре города, которому почти 130 лет.

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Вечером 23 января ВС РФ в третий раз за сутки атаковали Харьков. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов 24 января показал последствия очередного российского террора.

Под ударом был центр Харькова. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома, офисные помещения, кафе и аптеки.

Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Разрушено научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания", — рассказал Синегубов.

Известно о 9 пострадавших, среди них есть 4-летний ребенок.

Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram

Ракета попала в 130-летнее здание

В медиа "Думка" проинформировали, что ВС РФ обстреляли историческое здание архитектора Сергея Загоскина, возведенное почти 130 лет назад. По улице Пушкинской попали две ракеты, и одна из них — непосредственно в сооружение.

Как рассказал местный краевед Андрей Парамонов, первым владельцем исторического здания был харьковский купец 1-й гильдии Герман Гельферих. Считается, что дом спроектировал архитектор Иван Гинш. Однако документы свидетельствуют о том, что автором проекта на самом деле был преподаватель архитектурного проектирования Харьковского технологического института Сергей Загоскин.

Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram

Двухэтажный каменный дом построили в 1896 году, и его владелец проживал там до самой смерти в 1910 году. В 1948 году и 2000-х годах здание перестраивали.

"В результате оно выросло до трех этажей и изменилось настолько, что лишь отдельные элементы его фасада напоминают о первоначальном виде", — отметили в издании.

Фото с места событий Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы Харькова доказывают недостаток оружия в Украине. По его словам, КНДР оказалась для России более эффективным партнером, чем западные союзники для Киева.

В Белом доме рассказали, какие цели были у ударов по Харькову и Киеву. В США убеждены, что Россия готова "жертвовать" украинцами, чтобы достичь своей цели.