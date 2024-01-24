"Это смешно": КНДР оказалась более эффективным партнером для РФ, чем друзья для Украины, — Кулеба

Украине критически не хватает оружия, и это стоит жизни многим военным. Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал партнеров за то, что они "тонут в дискуссиях", когда нужно "плыть".

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Украине не хватает оружия, в частности систем ПВО и ракет. Ситуация критическая, и это доказывают обстрелы российской армией Харькова и Киева. Об этом в интервью BILD заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность — то есть оборонная промышленность государств, которые нам помогают — не в состоянии производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Россия имеет явное преимущество в артиллерийских боеприпасах, и одна из причин этого — поставки из КНДР.

"Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, которые поставляют Украине артиллерийские боеприпасы. Это смешно. И это должно измениться", — отметил Кулеба.

По его словам, оборона на фронте в условиях нехватки артиллерийских боеприпасов стоит жизни многим воинам Украины.

"Хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", — объяснил министр.

Он призвал союзников Украины прекратить обвинять друг друга в недостаточно быстром наращивании производства.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда тонут в бесконечных дискуссиях. Но тонуть некогда, надо плыть", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Белом доме рассказали, на что охотились ВС РФ во время обстрелов гражданской инфраструктуры в Киеве и Харькове.

Вечером 23 января российские войска совершили третий обстрел Харькова за сутки, и под ударом снова оказалась жилая застройка. Мэр города Игорь Терехов заявил, что враг бил по центру города и ни одного военного объекта там нет.