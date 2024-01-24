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ЗС РФ обстріляли центр Харкова: ракета влучила в історичну будівлю, постраждала дитина (фото)

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Фото: Олег Синєгубов / Telegram | Російські війська обстріляли центр Харкова

У ОВА розповіли, що під час вечірнього обстрілу Харкова отримала поранення 4-річна дитина. Російська ракета вдарила по будинку у центрі міста, якому майже 130 років.

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Ввечері 23 січня ЗС РФ втретє за добу атакували Харків. Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов 24 січня показав наслідки чергового російського терору.

Під ударом був центр Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, офісні приміщення, кафе та аптеки.

Харків новини сьогодні обстріл, новини Харкова сьогодні, Харків зараз Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Харків новини сьогодні обстріл, новини Харкова сьогодні, Харків зараз Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі", — розповів Синєгубов.

Відомо про 9 постраждалих, серед них є 4-річна дитина.

Харків новини сьогодні обстріл, новини Харкова сьогодні, Харків зараз Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram
Харків новини сьогодні обстріл, новини Харкова сьогодні, Харків зараз Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Ракета влучила в 130-річну будівлю

У медіа "Думка" проінформували, що ЗС РФ обстріляли історичну будівлю архітектора Сергія Загоскіна, зведену майже 130 років тому. По вулиці Пушкінській влучили дві ракети, і одна з них — безпосередньо в споруду.

Як розповів місцевий краєзнавець Андрій Парамонов, першим власником історичної будівлі був харківський купець 1-ї гільдії Герман Гельферіх. Вважається, що будинок спроєктував архітектор Іван Гінш. Однак документи свідчать про те, що автором проєкту насправді був викладач архітектурного проєктування Харківського технологічного інституту Сергій Загоскін.

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Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Двоповерховий кам’яний будинок побудували у 1896 році, і його власник проживав там до самої смерті в 1910 році. У 1948 році та 2000-х роках будівлю перебудовували.

"В результаті вона виросла до трьох поверхів і змінилася настільки, що лише окремі елементи її фасаду нагадують про первісний вигляд", — зазначили у виданні.

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Фото з місця подій
Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що обстріли Харкова доказують нестачу зброї в Україні. З його слів, КНДР виявилась для Росії ефективнішим партнером, ніж західні союзники для Києва.

У Білому домі розповіли, які цілі були у ударів по Харкову та Києву. У США переконані, що Росія готова "жертвувати" українцями, аби досягти своєї мети.