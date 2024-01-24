Втретє за добу: окупанти знову вдарили по Харкову, є поранені (фото, відео)

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни завдали удару по центру міста ракетами С-300. Серед постраждалих є чотирирічна дитина.

Related video

Увечері 23 січня Збройні сили Російської Федерації втретє за добу здійснили обстріл Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового об'єкта там немає. Тільки житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо", — написав Терехов.

За інформацією чиновника, внаслідок атаки постраждали семеро людей.

ЗС РФ вдарили по центру Харкова

У коментарі "Суспільному" Терехов зазначив, що російські окупанти завдали удару по центру Харкова.

"Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти", — повідомив міський голова.

Терехов про вечірню атаку на Харків

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Teleram-каналі повідомив, що, за попередньою інформацією, увечері в місті було три влучання.

За даними Синєгубова, ЗС РФ вдарили по освітньому закладу, а також пошкодили житлову інфраструктуру та автомобілі. За його інформацією, вісім людей дістали поранення.

Наслідки російського обстрілу

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у коментарі "Суспільному" повідомив, що кількість постраждалих зросла до дев'яти. Серед поранених є чотирирічна дитина.

"Попередньо, у найважчому стані з дев'яти осіб — поранена жінка з переломом стегна, в інших поранених стан легший", — сказав Фільчаков.

Очільник облпрокуратури також уточнив, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено наукову установу, а не навчальний заклад, як повідомлялося раніше.

"Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни з боку РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари", — зазначив він.

Фільчаков прокоментував удар по Харкову

Нагадаємо, вранці 23 січня ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. За даними глави ОВА Олега Синєгубова, унаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок.

Через кілька годин окупанти ще раз атакували Харків. Чотири влучання було зафіксовано в передмісті. Було пошкоджено житлові будинки в приватному секторі. В іншому районі ЗС РФ зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет також влучила в газопровід.