"Не те, чого Путін уникав у минулому": у Білому домі назвали мету обстрілів Києва і Харкова

У США заявили, що не бачать спроб значного наступу з боку ЗС РФ на передовій. Однак російські окупанти відкрили справжнє полювання та готові йти на жертви серед українців, щоб досягти своїх цілей.

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У Білому домі відповіли, що говорять удари по житлових кварталах Києва та Харкова про стратегію ЗС РФ. Про це відомо з пресбрифінгу координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі, що проходив 23 січня.

У Вашингтоні вважають, що з настанням зими Росія готова більше "жертвувати" українцями, щоб "зламати волю" народу.

"А атаки на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, знову ж таки — це не те, чого (Володимир, — ред.) Путін уникав у минулому", — підкреслив Кірбі.

Речник зазначив, що нині на сході та півдні не спостерігається "великий рух" на фронті.

"Жодна сторона насправді не досягає значного прогресу, і ми не бачимо жодного значного поштовху з боку росіян до якогось наземного наступу. І я не виключаю, що вони можуть не намагатися продовжувати це, коли земля стане трохи твердішою", — сказав представник Білого дому.

З його слів, ЗС РФ полюють на українські системи ППО. Вони були "досить ефективними" та збивають повітряні цілі, тож окупантам не завжди вдається влучати.

Кірбі наголосив, що Україна має приймати "важкі рішення" щодо того, які снаряди можна використати, а які потрібно залишити на потім. Він зауважив, що "росіяни це знають".

"Отже, частково це спроба зламати хребет українському народу, але також намагання змусити українців продовжувати використовувати боєприпаси для свого захисту", — підсумував спікер.

Він підтвердив, що РФ все частіше націлюється на об’єкти оборонно-промислової бази України.

"Це повне зниження здатності українців захищати себе з часом, що, знову ж таки, лише підкреслює, наскільки важливо, щоб ми отримували це додаткове фінансування для України", — заявив Кірбі.

Він додав, що "50 з гаком країн" намагаються зробити внесок у підтримку України, але усі вони чекають лідерства від США.

Нагадаємо, 23 січня ЗС РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі у Харкові та Києві. Внаслідок обстрілу Харкова загинули 8 осіб, серед них — дитина та її мати.

У російському Міноборони заявили, що мета ракетного обстрілу була досягнута.