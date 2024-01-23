"Мети удару досягнуто": у Міноборони РФ похвалилися "успішною" атакою по Україні

У російському відомстві заявили, що ракети нібито били по об'єктах військово-промислового комплексу України, де виробляють ракети, боєприпаси та вибухові речовини. Насправді ж під ударом опинилися житлові будинки.

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У вівторок, 23 січня, окупанти здійснили ракетний удар по території України. У результаті постраждали житлові будівлі в Харкові, Києві та на Дніпропетровщині, а також критичні об'єкти інфраструктури на території Сумської області. Водночас у Росії повідомили, що в житлових будівлях були "об'єкти військово-промислового комплексу, що виробляють ракети й деталі до них". Про це заявили в Міноборони РФ.

У відомстві загарбників заявили, що мети ракетного удару нібито було досягнуто.

"Сьогодні вранці ЗС РФ завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об'єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети й деталі до них, боєприпаси, а також вибухові речовини", — заявили в МО РФ.

У результаті було зруйновано та пошкоджено житлові будинки, руйнувань зазнали об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів, десятки — постраждали.

"Мети удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражені", — похвалилися окупанти.

Пост Міноборони РФ

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. Мешканців евакуювали.

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, а також у Павлограді Дніпропетровської області.