Выплаты для ВПЛ: что будет с госпомощью, если переселенцы арендуют жилье

Специалисты объяснили, выплачивает ли государство помощь на проживание тем переселенцам, которые арендуют жилье.

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Украинцы, которые стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и сейчас арендуют жилье, могут претендовать на получение финансовой помощи на проживание от государства. Об этом рассказали на странице сообщества "Юридический советник ВПЛ" в социальной сети Facebook.

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Так, согласно законодательству, помощь назначается внутренне перемещенным лицам, у которых жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания). Информация об этом должна быть внесена в Государственный реестр, или по которому подано документальное подтверждение органом местного самоуправления, а в случае его отсутствия — областной государственной/военной администрацией факта повреждения/уничтожения жилого помещения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России.

То есть, если дом украинца был разрушен или поврежден и стал непригодным для того, чтобы там жить, для получения выплат ВПЛ нужно:

внести информацию о разрушении в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины ИЛИ получить документальное подтверждение о его уничтожении от органа местной власти или ОВА;

оформить справку ВПЛ. Согласно абзацу 15 п. 2 постановления Кабмина № 509 от 1 октября 2014 г. (с изменениями), на получение справки имеют право лица, жилые помещения которых уничтожены или повреждены (до степени непригодного для проживания) в результате вооруженной агрессии рф, что подтверждается соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);

подать документы на получение помощи на проживание ВПЛ.

"Право на помощь на проживание также есть у граждан, которые ранее пользовались помощью, но отказались от нее, поскольку вернулись на предыдущее место жительства, которое было разрушено после такого возвращения. При этом, когда назначается помощь, тогда учитываются все имущественные критерии (например, наличие депозитов, покупка авто и так далее). Если жилье было восстановлено или граждан обеспечили жильем, в котором можно временно проживать, выплата пособия прекращается со следующего месяца после получения документального/официального подтверждения этого факта", — сказано в сообщении.

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Напомним, что в одном из украинских регионов стартовала регистрация на выплату финансовой помощи от УВК ООН. Известно, что на выплаты в 3,6 тысячи гривен могут претендовать и переселенцы. Также Фокус рассказывал, где в Украине в 2024 году построят новое жилье для ВПЛ.