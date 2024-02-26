Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Переселенцам будут ежемесячно выплачивать по 3,6 тысячи гривен: как получить помощь от ООН

денежная помощь от ООН, как получить помощь, куда обращаться за помощью, внутренне перемещенные лица
Фото: volynnews.com | Выплата средств от УВКБ ООН будет происходить в течение трех месяцев.

Выплачивать финансовую помощь будут переселенцам, которые выехали со своих родных мест после 24 февраля 2022 года, и тем, кто уже вернулся в места постоянного проживания.

Related video

Благотворительный фонд Благотворительный фонд "Право на защиту" возобновил прием заявок на получение финансовой помощи от Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Так, в 2024 году некоторым украинским семьям выплатят по 3,6 тысячи гривен на каждого члена. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Известно, что выплата средств от УВКБ ООН будет происходить в течение трех месяцев.

Кому выплатят денежную помощь

Помощь в размере 3,6 тысячи гривен предоставляется украинцам, ежемесячный доход которых составляет 5,4 тысячи гривен, и которые ранее не получали выплаты от благотворительных организаций.

Важно
Еще больше киевлян будут получать по 30 тысяч гривен: кому будут выплачивать
Еще больше киевлян будут получать по 30 тысяч гривен: кому будут выплачивать

Выплаты доступны переселенцам, которые выехали со своих родных мест после 24 февраля 2022 года, и тем, кто уже вернулся в места постоянного проживания. Также заявители должны соответствовать следующим критериям уязвимости:

  • родители–одиночки, которые заботятся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;
  • семьи пожилых людей старше 55 лет;
  • семьи, которые ухаживают за лицами с особыми потребностями;
  • семьи, которые занимаются приемными детьми.

Как зарегистрироваться

Для этого нужно посетить пункты регистрации в Полтавской области. Они будут работать 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 по адресу:

  • в пгт. Большая Багачка, ул. Шевченко, 73.

Для того чтобы пройти регистрацию, претенденты должны предъявить следующие документы:

  • ИНН;
  • документ для удостоверения личности;
  • справка ВПЛ;
  • IBAN банковской карты главного заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке над ребенком;
  • удостоверение или медсправка об инвалидности или хроническом заболевании.

"Для подачи заявки понадобится присутствие всех членов семьи. Для семей с маломобильными лицами, разрешается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки", — говорится в сообщении.

Важно
"Советское наследие": в Раде анонсировали сокращение соцвыплат
"Советское наследие": в Раде анонсировали сокращение соцвыплат

Ранее стало известно, что в Украине хотят расширить перечень граждан, которым доступна компенсация за помощь с жильем для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Предполагается, что выплаты будут получать некоммерческие общественные объединения и благотворительные организации. Также Фокус писал, кому из переселенцев государство не будет предоставлять выплаты на проживание в 2024 году.