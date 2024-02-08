Еще больше киевлян будут получать по 30 тысяч гривен: кому будут выплачивать

В КГГА говорят, что выплату в 30 тысяч гривен горожанам будут начислять автоматически.

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В Киеве решили расширить перечень получателей помощи, размер которой составляет 30 тысяч гривен. Если раньше такую сумму получали жители города, которых мобилизовали в армию после 1 декабря 2024 года, то отныне материальную помощь будут оказывать лицам, которые уже подписали контракт с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Как отметили в пресс-службе, материальная помощь мобилизованным киевлянам после будет начисляться автоматически. Так, 30 тысяч гривен будут начислять:

на социальный (зарплатный) счет;

на муниципальную карту "Карточка киевлянина".

Как оформить выплаты

Для этого мобилизованному нужно предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

копию идентификационного кода;

паспорт гражданина Украины (1, 2 страница последнего места регистрации) или ID-карту;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

В то же время материальную помощь в 30 тысяч гривен также будут получать лица, имеющие контракт с ВСУ. Ожидается, что первые выплаты начнутся в феврале 2024 года.

"Город доработал с ТЦК механизм выплаты материальной помощи. Кроме того, Киев расширил перечень получателей, добавив лиц, подписавших контракт. Первые выплаты должны состояться до конца февраля", — говорится в сообщении КГГА.

Зарплаты в ВСУ: сколько получают военнослужащие: сколько получают военнослужащие

По словам начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, уровень денежного обеспечения военнослужащих зависит от задач, которые они выполняют. Размер минимальной зарплаты в войске составляет 20 тысяч гривен. Такую сумму военнослужащие получают ежемесячно во время обучения.

"Уже когда солдаты приезжают в район выполнения задач, тогда они получают то денежное обеспечение, которое предусмотрено в этом районе, то есть от 20 до 120 тысяч гривен в месяц", — сказал Фитьо в ноябре 2023 года.

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Ранее Фокус рассказывал, кто из военнослужащих не будет платить военные сборы из своего денежного обеспечения. Также напомним, что украинским военным повысили размер компенсации, которую им выплачивают в случае аренды жилья. Так, в 2024 году им будут начислять от 2,28 тысячи гривен