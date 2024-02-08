Ще більше киян отримуватимуть по 30 тисяч гривень: кому виплачуватимуть

У КМДА кажуть, що виплату в 30 тисяч гривень містянам нараховуватимуть автоматично.

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У Києві вирішили розширити перелік отримувачів допомоги, розмір якої складає 30 тисяч гривень. Якщо раніше таку суму отримували жителі міста, яких мобілізували до війська після 1 грудня 2024 року, то відтепер матеріальну допомогу надаватимуть особам, які вже підписали контракт зі Збройними Силами України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Як зазначили у пресслужбі, матеріальна допомога мобілізованим киянам після нараховуватиметься автоматично. Так, 30 тисяч гривень нараховуватимуть:

на соціальний (зарплатний) рахунок;

на муніципальну картку "Картка киянина".

Як оформити виплати

Для цього мобілізованому потрібно надати до ТЦК та СП такі документи:

копію ідентифікаційного коду;

паспорт громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) чи ID-картку;

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

Водночас матеріальну допомогу у 30 тисяч гривень також отримуватимуть особи, які мають контракт із ЗСУ. Очікується, що перші виплати розпочнуться у лютому 2024 року.

"Місто доопрацювало з ТЦК механізм виплати матеріальної допомоги. Крім того, Київ розширив перелік отримувачів, додавши осіб, які підписали контракт. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого", — йдеться у повідомленні КМДА.

Зарплати у ЗСУ: скільки отримують військовослужбовці

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, рівень грошового забезпечення військовослужбовців залежить від завдань, які вони виконують. Розмір мінімальної зарплати у війську складає 20 тисяч гривень. Таку суму військовослужбовці отримують щомісяця під час навчання.

"Уже коли солдати приїжджають у район виконання завдань, тоді вони отримують те грошове забезпечення, яке передбачене в цьому районі, тобто від 20 до 120 тисяч гривень на місяць", — сказав Фітьо у листопаді 2023 року.

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Раніше Фокус розповідав, хто з військовослужбовців не платитиме військові збори зі свого грошового забезпечення. Також нагадаємо, що українським військовим підвищили розмір компенсації, яку їм виплачують у разі оренди житла. Так, у 2024 році їм нараховуватимуть від 2,28 тисячі гривень