По 20 та 30 тисяч кожному: у Києві й Одесі анонсували заохочення мобілізованих

Мер столиці заявив, що міська влада знайшла кошти для виплат усім новобранцям. Питання матеріального заохочення для мобілізованих киян буде розглянуто на найближчому засіданні ради.

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Київська міська рада розглядає пропозицію виплачувати 30 тисяч гривень жителям міста, котрих мобілізують до Збройних сил, починаючи з грудня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, міська влада знайшла кошти для виплат усім новобранцям. Питання матеріального заохочення для мобілізованих киян буде розглянуто на найближчому засіданні місцевої ради.

Мобілізованим одеситам надаватимуть одноразову допомогу

Крім того, рішення про виплату 20 тисяч гривень кожному мобілізованому мешканцю міста ухвалила й Одеська міськрада. Ініціював цю програму член фракції "Європейська Солідарність", депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

За таке рішення під час сесії міськради у середу, 29 листопада, проголосував 41 депутат.

"Закликаю інші міста приєднатись до нашої практики і також виділити всім мобілізованим фінансову допомогу", — наголосив нардеп.

Хто з військовозобовʼязаних підлягає мобілізації

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Нагадаємо, юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. З його слів, остаточне рішення приймають представники Держприкордонслужби.

Раніше керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК, пройти медичний огляд для з'ясування придатності чи непридатності до служби за станом здоров'я та надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан та наявність або відсутність причин для отримання відстрочки.