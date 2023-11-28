Мобілізація в Україні: кого можуть призвати та чого чекати з 1 грудня 2023 року

У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено осіб, які не підлягають на військову службу під час мобілізації. Мова йде про тих, кого визнали особами з інвалідністю та жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей до 18 років.

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В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили до 14 лютого 2024 року. Про те, кого будуть призивати у грудні 2023 року та чи відбулися зміни у правилах мобілізації дізнавався Фокус.

Значних змін щодо мобілізації немає, до лав ЗСУ продовжують призивати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років.

Хто не підлягає мобілізації у грудні 2023

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії громадян:

Працівники, які мають бронь за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Багатодітні батьки та батьки-одинаки.

Особи з інвалідністю I-III груп, а також люди, що є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб.

Чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією.

Особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та прийомних батьків.

Особи, які доглядають за ріднею з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони.

Особи, які втратили (смерть / зникли безвісти) близьких родичів під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Хто з військовозобовʼязаних підлягає мобілізації

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвід військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Нагадаємо, юрист Артем Ковальов розповів, що під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. З його слів, остаточне рішення приймають представники Держприкордонслужби.

Раніше керівник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК, пройти медичний огляд для з'ясування придатності чи непридатності до служби за станом здоров'я та надати весь пакет документів про спеціальність, освіту, сімейний стан та наявність або відсутність причин для отримання відстрочки.