Мобілізація в Україні: з якими хворобами не призивають в армію (список)
Наразі в Україні не підлягають мобілізації люди з обмеженою або відстроченою придатністю до служби, а також повністю непридатні.
Влітку 2023 року Міністерство оборони України розширило перелік хвороб, які не є приводом для відстрочки від військової служби. Про те, з якими захворюваннями громадян не можуть мобілізувати, пише "1+1".
Як зазначають журналісти, рішення про придатність до служби в армії ухвалює військово-лікарська комісія. Так, в Україні зараз не призивають армію з:
- активним прогресуючим туберкульозом;
- важкими формами вірусних гепатитів;
- ВІЛ, який супроводжують інфекційні, паразитарні хвороби та злоякісні пухлини;
- деякими видами новоутворень;
- хворобами крові та кровотворних органів;
- порушеннями ендокринної системи, харчування та порушення обміну речовин і їхні наслідки;
- розладами психіки та поведінки;
- хворобами нервової системи;
- хворобами ока та придаткового апарату;
- хворобами вуха;
- хворобами системи кровообігу;
- хворобами органів дихання;
- хворобами органів травлення;
- хворобами шкіри та підшкірної клітковини;
- хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
- хворобами сечостатевої системи;
- вадами розвитку, деформації та хромосомними порушеннями;
- важкими травмами голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій;
- отруєннями та іншими наслідками дії зовнішніх причин.
Автори статті також зазначають, що загалом існує дві категорії українців, які не підлягають мобілізації.
Йдеться про людей з обмеженою або відстроченою придатністю до служби та повністю непридатних. Якщо громадян із першої категорії можуть призвати, коли буде потрібно, то непридатних до служби повністю виключають зі списків на призов.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Міністерство оборони України наказом №490 затвердило перелік хвороб, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби. У результаті за "спірними" статтями придатними до військової служби визнаватимуть усіх.
Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян також пояснила, у яких випадках можна законно відмовитися від повістки. За її словами, не можна без об'єктивних причин відмовлятися від повістки.