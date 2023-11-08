Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают в армию (список)

На данный момент в Украине не подлежат мобилизации люди с ограниченной или отсроченной годностью к службе, а также полностью непригодные.

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Летом 2023 года Министерство обороны Украины расширило перечень болезней, которые не являются предлогом для отсрочки от воинской службы. О том, с какими заболеваниями граждан не могут мобилизовать, пишет "1+1".

Как отмечают журналисты, решение о пригодности к службе в армии принимает военно-врачебная комиссия. Так, в Украине сейчас не призывают армию с:

активным прогрессирующим туберкулезом;

тяжелыми формами вирусных гепатитов;

ВИЧ, которому сопутствуют инфекционные, паразитарные болезни и злокачественные опухоли;

некоторыми видами новообразований;

болезнями крови и кроветворных органов;

нарушениями эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ и их последствия;

расстройствами психики и поведения;

болезнями нервной системы;

болезнями глаза и придаточного аппарата;

болезнями уха;

болезнями системы кровообращения;

болезнями органов дыхания;

болезнями органов пищеварения;

болезнями кожи и подкожной клетчатки;

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезнями мочеполовой системы;

пороками развития, деформации и хромосомными нарушениями;

тяжелыми травмами головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций;

отравлениями и прочими последствиями действия внешних причин.

Авторы статьи также отмечают, что всего существует две категории украинцев, которые не подлежат мобилизации.

Речь идет о людях ограниченной или отсроченной годностью к службе и полностью непригодных. Если граждан из первой категории могут призвать, когда будет нужно, то непригодных к службе полностью исключают из списков на призыв.

Напомним, в августе 2023 года Министерство обороны Украины приказом №490 утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян также объяснила, в каких случаях можно законно отказаться от повестки. По ее словам, нельзя без объективных причин отказываться от повестки.