Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може виїхати за кордон

Остаточне рішення щодо виїзду за кордон ухвалюють представники Держприкордонслужби в обраному пункті пропуску. У разі незгоди з висновком ДПСУ, його можна оскаржити двома способами, розповів юрист Артем Ковальов.

Related video

Під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків можуть виїхати за кордон. Юрист Артем Ковальов розповів про законні підстави для перетину кордону.

Зі слів юриста, згідно з українським законодавством виїхати з України під час воєнного стану можуть чоловіки, які непридатні до військової служби та мають документальне підтвердження цьому. Зокрема, це ті чоловіки, яких виключили з військового обліку через проблеми зі здоров'ям.

Важливо

Мобілізація в Україні: як проходить процедура призову на службу в армію

Також це стосується осіб, що на постійній основі проживають за межами України, вони можуть виїхати за кордон за наявності спеціальних відміток у паспорті. Крім цього, під час війни покинути країну можуть здобувачі освіти, що навчаються на денній формі за кордоном, батьки-одинаки та ті, хто отримують трьох та більше дітей до 18 років, чоловіки, що мають підтверджену інвалідність І-III групи. Також право на виїзд за кордон мають чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю (близьких родичів на лікування, для проходження реабілітації чи супровід до постійного місця проживання).

Виїхати за кордон можуть особи, професійна діяльність яких передбачає цього. Мова йде про водіїв, які перевозять гуманітарну допомогу, спортсменів, діячів культури, моряків, військовослужбовців для проходження реабілітації або навчання. Зі слів Артема Ковальова, головна умова для виїзду за кордон — наявність відповідних документів від профільних відомств — Мінкультури, Мінспорту, МОЗ тощо.

Чи можуть не випустити за кордон чоловіків, які мають підстави для цього

Юрист розповів, що остаточне рішення щодо виїзду за кордон ухвалюють представники Держприкордонслужби в обраному пункті пропуску. Проте рішення ДПСУ можна оскаржити. Для цього потрібно підготувати та подати скаргу до головного органу ДПСУ або подати позов через окружний адмінсуд. У позові потрібно обґрунтувати інформацію щодо визнання протиправності дій представників ДПСУ.

Нагадаємо, комендант Львівської області Тарас Грень повідомив, що представники ТЦК та СП не можуть затримувати чоловіків. Натомість вони можуть виписати повістку тому громадянину, який не надав документи для перевірки.

Раніше повідомлялося, що уникнути покарання за ігнорування повісток не можна. Проте чоловік може не брати повістку або написати письмову відмову, якщо процедура вручення документа порушена.