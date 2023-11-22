Виплати військовим: хто зможе отримати від 30 до 100 тисяч гривень

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, додаткових доплат та надбавок, розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Адвокатка Марина Бекало заявила, що зарплатня військовослужбовця залежить від посади, військового звання, роду військ, місця служби. Про це вона повідомила в коментарі "ТСН.ua".

Вона зазначила, що грошове забезпечення військовослужбовця складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, додаткових доплат та надбавок — за вислугу років, науковий ступінь, вчене звання, премії за виконання особливих завдань.

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Додаткові винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану

Згідно з постановою Кабміну №168 від 28.02.2022 р. під час дії воєнного стану передбачаються додаткові винагороди військовослужбовцям за виконання бойових завдань у розмірі 30 тисяч гривень із розрахунку на місяць, тоді як за виконання бойових завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій — у розмірі 100 тисяч гривень. Військові можуть отримати додаткову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень на місяць за виконання бойових (спеціальних) завдань в складі органу військового управління, що здійснює управління військовими частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення.

Виплати за поранення, травми та контузії

У разі отримання бойової травми, поранення чи контузії, військовому можуть додатково виплатити 100 тисяч гривень за весь час перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я або відпустки за станом здоров’я. Ці виплати відбуваються на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Пільги та гарантії в разі встановлення інвалідності

Згідно з законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці можуть отримати додаткові пільги та гарантії, зокрема грошову допомогу, в разі втрати працездатності або встановлення інвалідності. Для цього потрібно надати підтверджувальні документи, а саме відповідні висновки ВЛК, у яких встановлений причинний зв'язок розладів здоров’я із проходженням військової служби.

Збереження зарплати військовим за місцем роботи

За статтею 119 Кодексу законів про працю України працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги у вигляді збереження робочого місця, посади та середнього заробітку за місцем роботи. Постанова Кабміну №100 від 08.02.1995 р. передбачає порядок обчислення середнього заробітку призваного на службу працівника. Зокрема, роботодавець при обчисленні середнього заробітку повинен врахувати заробітну плату, доплати, надбавки, премії та інші винагороди.

Адвокатка Марина Бекало наголосила, що збереження середнього заробітку військовослужбовця є гарантією, яка встановлюється законодавством.

"Вказаним порядком і жодним нормативно-правовим актом не передбачено відрахування із нарахованого середнього заробітку суми додаткових доходів, зокрема у вигляді грошового забезпечення, який працівник отримує у зв'язку із проходженням ним військової служби", — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, народна депутатка України та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що деяким категоріям військовозобов'язаних можуть скасувати право на відстрочку від призову під час мобілізації. Мова йде про деяких здобувачів передвищої або вищої освіти та громадян, які доглядають за особами з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що деякі військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК та СП без повістки. Це потрібно тим, чиї облікові дані змінилися або у випадку настання часу для повторного проходження ВЛК.