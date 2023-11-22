Выплаты военным: кто сможет получить от 30 до 100 тысяч гривен

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных доплат и надбавок, рассказала адвокат Марина Бекало.

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Адвокат Марина Бекало заявила, что зарплата военнослужащего зависит от должности, воинского звания, рода войск, места службы. Об этом она сообщила в комментарии "ТСН.ua".

Она отметила, что денежное обеспечение военнослужащего состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных доплат и надбавок — за выслугу лет, научную степень, ученое звание, премии за выполнение особых задач.

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Дополнительные вознаграждения военнослужащим во время военного положения

Согласно постановлению Кабмина №168 от 28.02.2022 г. во время действия военного положения предусматриваются дополнительные вознаграждения военнослужащим за выполнение боевых задач в размере 30 тысяч гривен из расчета на месяц, тогда как за выполнение боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий — в размере 100 тысяч гривен. Военные могут получить дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен в месяц за выполнение боевых (специальных) задач в составе органа военного управления, осуществляющего управление воинскими частями и подразделениями, которые ведут боевые действия на линии соприкосновения.

Выплаты за ранения, травмы и контузии

В случае получения боевой травмы, ранения или контузии, военному могут дополнительно выплатить 100 тысяч гривен за все время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения или отпуска по состоянию здоровья. Эти выплаты происходят на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Льготы и гарантии в случае установления инвалидности

Согласно закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие могут получить дополнительные льготы и гарантии, в частности денежную помощь, в случае потери трудоспособности или установления инвалидности. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы, а именно соответствующие заключения ВВК, в которых установлена причинная связь расстройств здоровья с прохождением военной службы.

Сохранение зарплаты военным по месту работы

Согласно статье 119 Кодекса законов о труде Украины работникам, привлекаемым к выполнению обязанностей, предусмотренных законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предоставляются гарантии и льготы в виде сохранения рабочего места, должности и среднего заработка по месту работы. Постановление Кабмина №100 от 08.02.1995 г. предусматривает порядок исчисления среднего заработка призванного на службу работника. В частности, работодатель при исчислении среднего заработка должен учесть заработную плату, доплаты, надбавки, премии и другие вознаграждения.

Адвокат Марина Бекало отметила, что сохранение среднего заработка военнослужащего является гарантией, которая устанавливается законодательством.

"Указанным порядком и ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено отчисление из начисленного среднего заработка суммы дополнительных доходов, в частности в виде денежного обеспечения, который работник получает в связи с прохождением им военной службы", — рассказала Марина Бекало.

Напомним, народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, что некоторым категориям военнообязанных могут отменить право на отсрочку от призыва по мобилизации. Речь идет о некоторых соискателях предвысшего или высшего образования и гражданах, которые ухаживают за лицами с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что некоторые военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП без повестки. Это нужно тем, чьи учетные данные изменились или в случае наступления времени для повторного прохождения ВВК.