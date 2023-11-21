Мобилизация в Украине: какие новации введут для военнообязанных, подробности

В тексте законопроекта предлагают разрешить военнообязанным на семь дней отлучаться с места регистрации и не сообщать об этом ТЦК. Кроме того, могут разрешить переезд.

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Народный депутат предлагает Верховной Раде рассмотреть законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О мобилизации", а также ряд других законов, касающихся военнообязанных и военнослужащих. Среди предложений — принимать в армию только тех, кто делает это добровольно и имеет соответствующие "морально-волевые качества". О деталях нового законопроекта о новациях в сфере мобилизации рассказали на портале "На пенсии".

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Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от частично заполненной повестки

На портале указали, что речь идет о законопроекте №10209 от 3 ноября 2023 года. Отметим, на портале Верховной Рады указано, что инициатором является народный депутат Георгий Мазурашу из партии "Слуга народа". Новации предлагают внести в следующие законы: "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", "Об основах национального сопротивления", "О правовом режиме военного положения" и "О государственной службе".

Мобилизация в Украине — какие изменения предлагают

Новации, о которых говорится в тексте Мазураша, затронут военнообязанных, военнослужащих, некоторые категории резервистов и лиц, получивших отсрочку или бронирование.

В законопроекте предлагается внести следующие изменения:

военнообязанные в запасе, если они не мобилизованы, могут привлекаться к работам "оборонного характера"; военнообязанные в запасе, если они не мобилизованы и не работают, могут привлекаться на "восстановление инфраструктуры"; ТЦК будут мобилизовать граждан, которые имеют соответствующие "морально-волевые качества" и подписали письменное согласие о том, что идут в армию; военнообязанные могут менять место жительства, при этом имеют три дня, чтобы сообщить об этом ТЦК; военнообязанные и призывники могут выезжать из региона проживания на срок до семи дней и не предупреждать об этом ТЦК. во время войны военнослужащие будут находиться на службе в течение пяти лет. Если же будут иметь желание и здоровье, то могут служить и дольше.

Кроме того, есть определенные изменения, которые могут помочь трудоустройству военнослужащих, свидетельствует текст документа. В частности, на ст. 5-6 указано, что военнослужащего могут без конкурса взять на государственную службу при двух условиях — если он участвовал в боях и имеет квалификацию, которая соответствует должности.

Мобилизация правоохранителей — что нового

Отметим, ранее Фокус рассматривал еще некоторые новации, которые предложил Мазурашу. В частности, несколько пунктов касаются граждан, которые имеют отсрочку или бронирование, и при этом имеют разрешение и опыт использования огнестрельного оружия. Такого рода граждане — это правоохранители из структур полиции, СБУ, прокуратуры, пояснил автор законопроекта.

Согласно новым идеям нардепа, правоохранителей (действующих и пенсионного возраста) могут мобилизовать на срок до полугода. Кроме того, вносят разрешение привлекать в ряды Сил обороны 30% состава соответствующих правоохранительных органов.

Напоминаем, во Львовской области приняли решение несколько расширить полномочия Теркомиссий по комплектованию. В частности, им отныне разрешено самостоятельно, без полиции, проверять у людей документы. Между тем некоторые военные отметили, что в ряды ВСУ следовало бы мобилизовать 18-летних граждан: Фокус выяснил, насколько это предложение реально для воплощения.