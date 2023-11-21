Мобилизация в Украине: можно ли отказаться от частично заполненной повестки

Украинское законодательство не предусматривает, что все поля повестки должны быть заполнены заранее. Некоторые данные могут быть заранее внесены в бланк для ускорения процедуры, рассказали в ТЦК.

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Представитель Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин заявил, что военнообязанные не могут отказаться от повестки из-за частично заполненного бланка. Об этом он сообщил в интервью изданию "Телеграф".

Майор развеял миф о том, что военнообязанный может отказаться от повестки в том случае, если бланк документа был заполнен частично. Истомин отметил, что нигде не указано, что все поля повестки нужно заполнять от руки на месте, или весь бланк должен быть напечатанным. Некоторые данные могут быть заранее внесены в бланк повестки для ускорения процедуры. Например, название ТЦК и СП или отдела, из которого осуществляется оповещение, адрес, куда вызывается лицо для уточнения военно-учетных данных.

То же самое касается должности, воинского звания и фамилии руководителя ТЦК, номера и даты его распоряжения. По словам Истомина, повестку вручает лицо, назначенное приказом начальника ТЦК, тогда как сам руководитель не ходит с печатью в кармане, чтобы вручать повестки.

В качестве примера спикер приводит такой сценарий. Автомобиль останавливается на контрольном пункте, при проверке документов оказывается, что военнообязанный мужчина живет в Полтавской области, однако он не стал на воинский учет по новому месту жительства, то есть в ТЦК и СП о нем нет никакой информации. Поэтому заранее нельзя было выписать повестку, и поэтому это делают на месте остановки.

"При этом все данные в нее вносят от руки в присутствии гражданина. И вся очередь машин ждет завершения этого процесса. А потом еще надо вызвать начальника ТЦК, который приедет и поставит свою подпись и печать? Так это представляется?" — отметил представитель ТЦК.

Можно ли отказаться от повестки, если некоторые данные в нее внесли в отсутствии военнообязанного

Такое уклонение от повестки майор назвал абсурдным, ведь существует адресное оповещение военнообязанных. То есть в ТЦК есть информация о человеке, который находится на учете, включая адрес. Все данные вносятся в повестку в помещении ТЦК, и затем его представитель едет по указанному адресу, чтобы известить лицо письменно о необходимости явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, в декабре некоторые украинцы будут получать повестку. В частности, это касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы уволиться с военной службы во время военного положения, нужно подать соответствующий рапорт командиру воинской части. В нем нужно указать основания для увольнения и приложить все необходимые документы, подтверждающие их.