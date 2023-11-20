Мобилизация в Украине: как правильно уволиться с военной службы

Согласно законодательству, для освобождения от службы в военное время военнослужащий должен подать рапорт на имя командира части.

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В настоящее время в Украине введена полномасштабная мобилизация и военное положение. Необходимо отметить, что даже при таких обстоятельствах военнослужащие имеют возможность добровольного увольнения в соответствии с соответствующим законодательством. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", в период военного времени действующие военнослужащие могут быть уволены с военной службы в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам (они определены законодательством);

по возрасту;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Для получения освобождения от военной службы в период военного времени, военнослужащему требуется подать рапорт командиру воинской части. В этом рапорте необходимо четко указать основания для увольнения и приложить все необходимые документы, подтверждающие эти основания.

Командир воинской части рассматривает рапорт военнослужащего и принимает решение об увольнении.

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