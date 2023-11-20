Мобілізація в Україні: як правильно звільнитися з військової служби

Згідно із законодавством, для звільнення від служби у воєнний час військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира частини.

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Нині в Україні запроваджено повномасштабну мобілізацію та воєнний стан. Необхідно зазначити, що навіть за таких обставин військовослужбовці мають можливість добровільного звільнення відповідно до відповідного законодавства. Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у період воєнного часу діючі військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби в таких випадках:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами (вони визначені законодавством);

за віком;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Для отримання звільнення від військової служби в період воєнного часу, військовослужбовцю потрібно подати рапорт командиру військової частини. У цьому рапорті необхідно чітко вказати підстави для звільнення і додати всі необхідні документи, що підтверджують ці підстави.

Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця і приймає рішення про звільнення.

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